Sjećate se "Little Miss Sunshine", filma koji je obilježio generacije? Iza glavnih likova stoje potpuno drugačije priče

Film "Mala Miss Amerike" iz 2006. godine, snimljen s budžetom od svega osam milijuna dolara, postao je jedan od omiljenih feel-good naslova i veliki kinohit.

Prati neobičnu obitelj na putovanju kroz Ameriku u starom kombiju, a nakon premijere na Sundanceu postao je prava senzacija i osigurao jedan od najvećih distribucijskih ugovora u povijesti festivala.

Dvadeset godina kasnije dio glumačke ekipe ponovno se okupio, a njihove karijere i životi danas izgledaju potpuno drugačije – od velikih nagrada do osobnih borbi.

Pogledaji ovo Celebrity Riječima punim tuge Severina se oprostila od preminule dizajnerice

Abigail Breslin, koja je imala samo deset godina kada je glumila, upravo je tim filmom doživjela proboj i zaradila nominaciju za Oscara. Kasnije je nastavila uspješnu karijeru, ali je otvoreno govorila o borbi s poremećajima prehrane i anksioznošću, priznajući: "Imala sam trenutak duboke nesigurnosti kad sam vidjela druge djevojke i pitala se: 'Jesam li ja ružna?'"

Paul Dano, koji je u filmu glumio šutljivog tinejdžera, danas je jedno od cjenjenijih glumačkih imena u Hollywoodu, s brojnim nominacijama i velikim ulogama, uključujući negativca u filmu "Batman". Ipak, nedavno se našao na meti kritika redatelja Quentina Tarantina, koji je rekao: "On je slab, nezanimljiv tip", što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Steve Carell već je tada bio poznat po seriji "U uredu", a nakon filma nastavio je nizati uspjehe u komedijama i dramama te je zaradio i nominaciju za Oscara.

Pogledaji ovo Celebrity Poznata glumica pronađena bez svijesti u bazenu, pokrenuta je istraga o okolnostima smrti

Toni Collette dodatno je učvrstila svoj status vrhunske glumice, dok je Greg Kinnear nastavio graditi bogatu karijeru u filmovima i serijama, uključujući uloge u političkim i dramskim projektima.

Alan Arkin osvojio je Oscara za sporednu ulogu u filmu, a ostao je aktivan sve do smrti 2023. godine.

Bryan Cranston, koji se kratko pojavljuje u filmu, kasnije je postao globalna zvijezda zahvaljujući seriji "Na putu prema dolje" i osvojio čak četiri Emmyja.

Od kultnog filma do velikih karijera i osobnih priča, jasno je da je "Mala Miss Amerike" mnogima bio tek početak puta koji je obilježio Hollywood.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Efektni detalji haljine naglasili figuru Jelene Rozge, evo kolika je cijena ovog dizajnerskog komada

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Tužna vijest iz Hollywooda: Iznenada preminula zvijezda serije Melrose Place

Pogledaji ovo Celebrity Tužna vijest iz Hollywooda: Iznenada preminula zvijezda serije Melrose Place