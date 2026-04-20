Rukometaš Josip Šimić postao je tata! Ime kćerkice krije posebnu priču

Naš rukometaš i supruga Leona dobili su prvo dijete, a par je sudbonosno da izgovorio krajem prošle godine. Njihova priča sada je dobila novo, posebno poglavlje ispunjeno radošću i velikim emocijama.

Hrvatski rukometni reprezentativac Josip Šimić ovih dana ima poseban razlog za slavlje – postao je otac, piše Gloria.

On i njegova supruga Leona dobili su prvo dijete, djevojčicu Lijanu, koja je na svijet stigla 10. travnja. Obitelj trenutačno živi u okolici Wetzlara, grada u Njemačkoj, gdje su dočekali taj sretni i emotivni trenutak.

Josip Šimić Foto: Mathilda Schuler/Pixsell

Uz Leonu je tijekom poroda bio i rukometaš, koji nije skrivao emocije.

Pogledaji ovo Celebrity Tužna vijest iz Hollywooda: Iznenada preminula zvijezda serije Melrose Place

''Kada je naša mala Lijana u 1:22 napokon rođena s 53 cm i 3210 grama, oboje smo briznuli u plač. Bio sam neizmjerno ponosan na svoju suprugu i presretan zbog našeg malog čuda'', rekao je novopečeni tata.

Josip Šimić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iza imena njihove kćerkice krije se i posebna priča. Lijepa studentica marketinga čula ga je još ranije, a u trudnoći joj se ponovno vratilo u misli dok je prelistavala knjižicu s imenima, poklon prijateljice.

Josip Šimić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Udala se glumica iz Kumova, sve se odvilo daleko očiju od javnosti

''I ranije je Leona predlagala razna imena, ali nijedno mi nije u potpunosti odgovaralo. No, kada je spomenula ime Lijana, odmah sam osjetio da je to pravo ime i bez razmišljanja sam se složio. Zanimljivo je i da moja teta iz Zadra nosi isto ime, što cijeloj priči daje još posebnije značenje", otkrio je Šimić.

Podsjetimo, par je sudbonosno da izgovorio krajem 2025. godine. Njihova ljubavna priča započela je još 2021. godine u jednom kafiću u Berlinu. Za Josipa je to bila ljubav na prvi pogled, dok ga je Leona tada doživljavala samo kao prijatelja. To se promijenilo godinu dana kasnije, kada je rukometaš lijepu plavušu pozvao na rođendan – i sve ostalo postalo je povijest.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Efektni detalji haljine naglasili figuru Jelene Rozge, evo kolika je cijena ovog dizajnerskog komada

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Preslatki trenuci Ecije Ojdanić sa suprugom zasjenili njezinu upečatljivu kreaciju s prorezima

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji ženski par prekinuo nakon deset godina veze: "Ovo nije bila laka odluka..."