Kako danas izgleda legendarna Esmeralda? Zbog nje su se nekad plaćale čak i mise

Na novoj fotografiji teško biste prepoznali Leticiju Calderon koja je nekad utjelovila legendarnu Esmeraldu iz meksičke sapunice.

Meksička glumica Leticia Calderon krajem 90-ih glumila je Esmeraldu u istoimenoj telenoveli. Esmeralda je osvojila srca brojnih, a serija je s vremenom stekla kultni status.

Priča o slijepoj djevojci koja je odrasla u šumskoj kolibi sa staricom koja ju je pri porodu zamijenila sa svojim sinom jer je gazda želio muško dijete u to je vrijeme prikovala uz ekrane cijelu Hrvatsku. Kada je odrasla, zaljubila se upravo u tog dječaka, a Esmeralda i Jose Armando svojevremeno su bili najpopularniji televizijski par.

Esmeralda, Leticia Calderon Foto: IMDb

Inače, koliko su gledatelji obožavali seriju u prilog ide činjenica da su se za mladu Esmeraldu molili, a navodno su i oni najvjerniji plaćali misu za svoju miljenicu.

Na vrhuncu svoje karijere bila je sinonim za ljepotu, a kako izgleda danas pogledajte u nastavku.

Iako je bila vrlo uspješna, Calderon je kasnije priznala kako se tijekom snimanja serije borila s ovisnošću, a odlučila se izliječiti kada joj je prijateljica preminula na rukama zbog predoziranja.

"Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost me mogla stajati života", ispričala je glumica 2013. godine.

Niti u ljubavnom životu nije imala sreće. Njen prvi brak s Marcom Lopezom 1997. godine završio je razvodom nakon samo dvije godine. Za odvjetnika Juana Collada udala se 2002. godine, ali su se razveli nakon osam godina. U braku su dobili blizance Luciana i Carlosa, a slavna glumica suočila se s teškom situacijom 2005. godine kada je saznala da njezin mlađi sin Lucian boluje od Downovog sindroma. Čak mu je posvetila knjigu "Anđeo u mom životu".

"Luciano je moj anđeo i neopisivo ga volim. Znate, neki me ljudi osuđuju i misle drugačije. Znam naići na mnoge predrasude. Kad su mi liječnici rekli njegovu dijagnozu, rekla sam sama sebi da mi to nije nimalo važno jer ću imati dijete", rekla je Calderon jednom prilikom o svojem sinu.

Početkom 2021. godine završila je u bolnici zbog posljedica koronavirusa, ali se uspješno oporavila. Više o tome pročitajte OVDJE.

Esmeralda, Leticia Calderon Foto: IMDb

Esmeralda, Leticia Calderon - 10 Foto: Profimedia

Glumica se i dalje bavi glumom te se s vremena na vrijeme pojavljuje na malim ekranima.

Kako danas izgleda glumac koji je utjelovio Jose Armanda pogledajte OVDJE.

