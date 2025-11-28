Nova romantična prijevara s "Bradom Pittom": Umirovljenica opljačkana za 100 tisuća franaka!

Ime Brada Pitta ponovno se našlo u središtu kontroverze kada je nepoznati prevarant, predstavljajući se kao on, opljačkao jednu umirovljenicu.

Početkom 2025. godine svjetske medije obišla je vijest o jednoj Francuskinji koja je ostala bez 830 tisuća dolara jer ih je dala prevarantu koji se predstavljao kao Brad Pitt u bolničkom krevetu.

To nije bio jedini slučaj u čijem centru se našlo glumčevo ime. Sada se pojavila nova prijevara, i to u Švicarskoj.

Kako piše Daily Mail, umirovljenica Patricia mjesecima je živjela u uvjerenju da je u romantičnoj vezi s holivudskom zvijezdom, sve dok nije otkrila da je žrtva sofisticirane internetske prijevare. No, ono što ovu priču čini još šokantnijom jest činjenica da je Patricia prevarantu predala gotovo 100.000 franaka, kupila avionsku kartu za Los Angeles i čak tri tjedna čekala "Pitta" sama u hotelu, uvjerena da će se pojaviti.

Sve je počelo u svibnju 2024. kada je zapratila profil Brada Pitta na Instagramu. Nekoliko dana kasnije dobila je poruku od osobe koja se predstavila kao njegov menadžer i ponudila joj "privatan kontakt sa samim glumcem", nakon čega se pojavio i "Pitt".

Pisali su si svakodnevno, razmjenjivali srcedrapajuće poruke, a on joj je čak priznavao ljubav, dok se ona prepustila emocijama. Prijevara je postala jasnija kad joj je "glumac" objasnio da njihov sastanak košta 50.000 dolara, navodno standardna naknada svakomu tko želi provesti vrijeme s njim, a usprkos sumnji, umirovljenica se uvjeravala da tako funkcionira svijet slavnih.

Počela mu je slati sve više novca, došla je do svote od 100 tisuća franaka. Kad je prevarant predložio susret u Americi, Patricia je kupila kartu za Los Angeles, gdje je tri tjedna boravila u hotelu čekajući da se glumac pojavi.

Nakon povratka iz Los Angelesa pročitala je o priči s početka priče i shvatila što se dogodilo.

Iako pokušava nastaviti život, emocionalne posljedice su duboke.

"Postoji neopisiv osjećaj srama… Kako sam mogla dopustiti da me tako iskoriste?" ispričala je Patricia.

Stručnjaci upozoravaju kako će takve prijevare biti sve češće, osobito s napretkom umjetne inteligencije, koja može simulirati glas, lik i ponašanje slavnih osoba.

