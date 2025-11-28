Pretraži
Nova romantična prijevara s "Bradom Pittom": Umirovljenica opljačkana za 100 tisuća franaka!

Piše E.G., Danas @ 13:29 Celebrity komentari
Brad Pitt Brad Pitt Foto: Profimedia

Ime Brada Pitta ponovno se našlo u središtu kontroverze kada je nepoznati prevarant, predstavljajući se kao on, opljačkao jednu umirovljenicu.

Kako danas izgleda legendarna Esmeralda, glumica Leticia Calderon?
život ju nije mazio
Kako danas izgleda legendarna Esmeralda? Zbog nje su se nekad plaćale čak i mise
Marko i Nevena Vukes čekaju drugo dijete
koliko slatko!
Naša glumica simpatičnom fotografijom potvrdila lijepu vijest: ''Imala sam neki predosjećaj...''
Brad Pitt u središtu nove prevare
Nastavlja se istraga smrti Celeste Rivas Hernandez
stravični detalji
Zagonetna smrt tinejdžerice: Tijelo je nađeno u autu pjevača, glavni osumnjičenik i dalje šuti
Nives Celzijus pokazala novu tetovažu
sviđa vam se?
Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''
Severina se oprostila od drage osobe na Instagramu
''U velikoj sam tuzi...''
Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Danijela Dvornik pokazala dnevni boravak koji je ukrasila za blagdane
''naradila sam se!''
Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
Objavljen program dočeka Nove 2026. u Zagrebu
Tko su izvođači?
Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!
Provjereno ekskluzivno donosi! Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta
Ekskluzivno
Provjereno otkriva: Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta
Vremenska prognoza: Na istoku snijeg, pod Velebitom olujna bura
Vremenska prognoza
Za jednu regiju upaljen crveni alarm, stiže i snijeg: Meteorologinja otkriva kakav nas vikend čeka
FOTOGALERIJA Pretres Mikulićevog doma trajao više od četiri sata: Pogledajte što su istražitelji oduzeli kad su završili
Akcija USKOK-a
FOTO Otkriveno zašto je Mikulić naglo uhićen u lovu: Poduzetnik se hvalio da je sve riješio "direktno s Glavnim"?
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
