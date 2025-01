Žena koja je vjerovala da je u vezi s Bradom Pittom, sad se našla u još većem problemu!

Žena koju je nepoznati prevarant uz pomoć umjetne inteligencije uvjerio da je Brad Pitt te joj ukrao 830 tisuća eura, upala je u depresiju, postala beskućnica bez novca i živi kod prijateljice dok očajnički pokušava vratiti svoj novac, otkrio je izvor za Daily Mail.

Žrtva, poznata samo kao Anne, krivi svoje probleme s razvodom za ove životne poteškoće, dok je njezina odvjetnica Laurène Hanna ispričala kako je njezina klijentica nazvana glupom, naivnom i budalom te bila toliko nemilosrdno zlostavljana na internetu da je obrisala sve svoje profile na društvenim mrežama.

Zlostavljanje na internetu je išlo toliko daleko da je Anne triput pokušala samoubojstvo. Govoreći ovaj tjedan, odvjetnica je opisala njezin slučaj kao strašan i da se šokirala reakcijama na društvenim mrežama.

Terrible AI Brad Pitt images are at the center of an alleged $853,000 scam pic.twitter.com/DhJmwXbW8s