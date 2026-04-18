Koje iznenađenje! Naš glumački par koji živi u Kini pojavio se na špici i raznježio mnoge

Poslije dugo vremena na zagrebačkoj špici su viđeni Vitomira Lončar i Ivica Šimić, koji već deset godina žive u Kini.

Zagrebačka špica u subotu je ponudila jedan posebno emotivan prizor – nakon duljeg vremena u centru grada viđeni su glumica Vitomira Lončar te redatelj Ivica Šimić, i to u rijetkom zajedničkom izlasku tijekom kojeg su šetali držeći se za ruke.

Poznati umjetnički par, čija ljubavna priča traje više od pola stoljeća, rijetko se pojavljuje u javnosti u Hrvatskoj jer već godinama žive i rade u Kini, gdje su izgradili novi život i profesionalne angažmane. Upravo zato njihov dolazak u Zagreb i opuštena šetnja centrom nisu prošli nezapaženo.

Vitomira Lončar i Ivica Šimić

Vitomira i Ivica zajedno su još od 70-ih godina, a brak su sklopili 1994. godine. Tijekom dugogodišnje karijere surađivali su na brojnim kazališnim projektima i zajednički stvarali u okviru kazališta Mala scena, koje su i osnovali, ostavivši snažan trag na domaćoj kulturnoj sceni.

Vitomira Lončar - 4 Foto: Instagram

Vitomira Lončar - 2 Foto: Instagram

Par ima kćer Bugu Mariju Šimić, glumicu i opernu pjevačicu koja danas živi u Hrvatskoj sa suprugom, violončelistom Matejem Miloševom, s kojim ima i sina. Upravo zbog obitelji Lončar i Šimić često dolaze u Zagreb, iako im je baza posljednjih godina u Kini, točnije u gradu Xi'anu, gdje ona radi kao profesorica na Xi'an Eurasia Universityju.

Buga Marija Šimić, Vitomira Lončar Foto: Instagram

Vitomira Lončar - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Njihova šetnja špicom pokazala je koliko su i nakon desetljeća zajedno ostali bliski – jednostavan prizor držanja za ruke podsjetio je prolaznike na jednu od najdugovječnijih i najskladnijih ljubavnih priča domaće scene.

