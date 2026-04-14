Sjećate li se ove djevojčice? Danas niže uspjehe u serijama o kojima se puno govori

Tania Raymonde od dječje zvijezde iz "Malcolma u sredini" izrasla je u uspješnu glumicu poznatu po ulozi u serijama "Izgubljeni" i "Goliath".

Dječje zvijezde često odrastaju pred očima javnosti, noseći teret slave mnogo prije nego što su spremne nositi se s pritiscima koje ona donosi. Međutim, ima i onih koji su se vrlo uspješno prilagodili te transfer od dječje zvijezde do glumca s respektabilnom karijerom odradili bez poteškoća.

Tania Raymonde jedna je od onih glumica koje je publika upoznala još kao djevojčicu na televiziji, a zatim pratila kroz odrastanje i razvoj u ozbiljnu i svestranu umjetnicu. Od simpatične učenice u "Malcolmu u sredini" do mračne i kompleksne Alex u "Izgubljenima", njezina karijera obilježena je stalnom transformacijom.

Rođena 22. ožujka 1988. u Los Angelesu, Raymonde je odrasla u multikulturalnoj obitelji – majka joj je Francuskinja s Korzike, a otac američki Židov, što je utjecalo i na njezino obrazovanje i identitet.

Već vrlo rano pokazala je interes za glumu, a prve korake napravila je početkom 2000-ih kada dobiva manje televizijske uloge.

Njezina prva televizijska uloga bila je u seriji "Providence", nakon čega brzo dobiva angažmane u drugim projektima. Pravi proboj dolazi s ulogom Cynthije, Malcolmove inteligentne i pomalo neobične prijateljice u hit seriji "Malcolm u sredini", gdje se pojavljuje između 2000. i 2002. godine, a iako je brzo otišla, ostavila je dobar dojam.

Upravo ta uloga otvorila joj je vrata Hollywooda i učinila je prepoznatljivim licem među mladim glumcima.

Globalnu popularnost i uspješnu tranziciju u svijet odraslih zvijezda stekla je ulogom Alex Rousseau u kultnoj seriji "Izgubljeni", u kojoj je glumila od 2006. do 2010. godine. U toj seriji dijelila je ekran i s legendarnom hrvatskom glumicom Mirom Furlan, koja je glumila njezinu majku, što je dodatno približilo njezin rad publici u regiji.

Lik Alex bio je jedan od emotivnijih u seriji – kći misteriozne Danielle Rousseau – a upravo kroz tu ulogu Raymonde je pokazala glumačku zrelost.

Nakon "Izgubljenih", nastavila je nizati raznolike projekte – od filmova do televizijskih serija. Glumila je u naslovima poput "The O’Keefes", "Cold Case", "Texas Chainsaw 3D" i "Jodi Arias: Dirty Little Secret". Posebno se istaknula u seriji "Goliath" (2016.–2021.), gdje je igrala Brittany Gold uz Billyja Boba Thorntona, čime je ponovno potvrdila status ozbiljne glumice.

Tania je poznata po tome da privatni život drži relativno diskretnim, no poznato je da je bila zaručena za umjetnika Zija Zieglera. U novije vrijeme u vezi je s glumcem Nathanom Fillionom, što je izazvalo interes javnosti, pogotovo zbog razlike od 17 godina.

Osim glume, Raymonde se okušala i iza kamere – kao redateljica i scenaristica, radeći na indie projektima poput filma "Bad Art". I dalje je aktivna u industriji, pojavljujući se u novijim serijama i filmovima te razvijajući vlastite projekte.

Za razliku od mnogih dječjih glumaca, Tania Raymonde uspjela je izbjeći tipične zamke slave i postupno izgraditi stabilnu karijeru. Danas je primjer uspješnog prijelaza iz dječje uloge u ozbiljnu glumačku i autorsku karijeru – bez skandala, ali s jasnim umjetničkim identitetom.

