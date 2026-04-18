Ovo će rastopiti srca: Lana Jurčević pokazala prvi susret svojih kćerkica

Lana Jurčević pokazala je na Instagramu prvi susret svojih kćeri Mayle Lily i Meli.

Lana Jurčević na Uskrs je rodila drugo dijete, djevojčicu Meli, koju je dobila s partnerom Filipom Kratofilom. Ovo je drugo dijete para, koje od ranije ima kćer Maylu Lily, koja se posebno veselila mlađoj sestri.

Naša pjevačica dirnula je pratitelje emotivnom objavom, podijelivši video iz bolnice u kojem je zabilježen prvi susret sestrica.

Galerija 27 27 27 27 27

Koliko je Mayla bila uzbuđena zbog dolaska sestre, pokazuje i to da ju je imala prilike držati kratko u zagrljaju i dati joj poljupce, dok su Lana i Filip ponosno gledali i snimali prve zajedničke trenutke kao četveročlane obitelji, prije službenog izlaska iz poliklinike.

Lana Jurčević - 5 Foto: Instagram Screenshot

Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lana Jurčević - 4 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Nekad i sad Godinama je skrivao da je gej: Kultni glumac napokon je snimljen u društvu svog supruga

Na snimci se vidi nježan i emotivan trenutak upoznavanja starije i mlađe sestre, no Lana je odlučila zadržati privatnost svoje djece pa je njihova lica otkrila tek minimalno. Uz objavu, Lana je dodala i stihove svoje pjesme "Dio mene", čime je dodatno naglasila emocionalnu vrijednost trenutka i povezanost s majčinstvom.

Njezini pratitelji odmah su reagirali nizom pozitivnih komentara, ističući koliko je prizor dirljiv i koliko se vidi ljubav između sestara već od prvog susreta.

Podsjetimo, Lana je objavila da čeka drugo dijete nedugo nakon što je objavila pjesmu "Dio mene", a da im u obitelj stiže još jedna djevojčica, ona i Filip su otkrili na gender reveal zabavi nekoliko dana uoči Božića.

Što se sve događalo uoči rođenja djevojčice, pogledajte OVDJE.

Kako je komentirala vezu s Filipom, pročitajte OVDJE.

