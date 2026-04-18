Preminula je nagrađivana glumica: Publika je pamti i po ulozi uz Leonarda DiCaprija

Francuska glumica Nathalie Baye, jedna od najvažnijih figura europske kinematografije, preminula je u 78. godini života.

Kako je potvrdila njezina obitelj, a prenosi Le Monde, umrla je u svom domu u Parizu nakon borbe s demencijom s Lewyjevim tjelešcima, neurodegenerativnom bolešću koja utječe na pamćenje, kretanje i percepciju, zbog čega se često uspoređuje kao kombinaciju Parkinsonove i Alzheimerove bolesti.

Galerija 8 8 8 8 8

Nathalie Baye - 1 Foto: Profimedia

Nathalie Baye - 8 Foto: Profimedia

Rođena je 1948. u Normandiji u umjetničkoj obitelji – oba roditelja bila su slikari. No njezin put nije bio jednostavan. Zbog disleksije napustila je školu već s 14 godina te otišla u Monaco, gdje se posvetila plesu. Upravo ju je umjetnost odvela prema glumi, a njezin talent ubrzo je prepoznat u filmskim krugovima.

Njezin pravi uzlet započeo je 1970-ih kada je počela surađivati s velikanima francuskog filma poput Françoisa Truffauta, Mauricea Pialata i Claudea Sauteta. Tijekom 80-ih radila je i s legendarnim Jean-Lucom Godardom, čime je dodatno učvrstila status jedne od vodećih glumica svoje generacije.

U karijeri dugoj desetljećima ostvarila je oko 80 filmskih uloga, a čak četiri puta osvojila je prestižnu nagradu Cesar za najbolju glumicu, uključujući tri godine zaredom početkom 80-ih.

Nathalie Baye - 13 Foto: Profimedia

Nathalie Baye - 10 Foto: Profimedia

Iako je najveći dio karijere gradila u Francuskoj, Baye je ostvarila i zapažene međunarodne uloge. Publika ju pamti kao majku Leonarda DiCaprija u filmu "Uhvati me ako možeš", kao i po ulozi francuske aristokratkinje u filmu "Downton Abbey 2".

Posebno se ističe i njezina nagrađivana izvedba u filmu "Une liaison pornographique", za koju je osvojila nagradu za najbolju glumicu na Venecijanskom filmskom festivalu.

U kasnijoj fazi karijere surađivala je i s kanadskim redateljem Xavierom Dolanom, koji ju je angažirao za kompleksne majčinske uloge u filmovima "Laurence Anyways" i "Samo kraj svijeta".

Nathalie Baye - 2 Foto: Profimedia

Nathalie Baye - 9 Foto: Profimedia

Privatni život također je bio u fokusu javnosti, posebno njezina petogodišnja veza s legendarnim rockerom Johnnyjem Hallydayjem, kojeg su nazivali francuskim Elvisom. Njihova ljubavna priča bila je jedna od najpoznatijih u Francuskoj, a iz te veze rodila se kći Laura Smet, koja je krenula majčinim stopama i postala glumica.

Unatoč slavi, Baye je uvijek nastojala zadržati određenu privatnost. U kasnijim godinama posvetila se selektivnim projektima, birajući uloge koje su joj omogućavale glumačku dubinu i emocionalnu složenost.

Nathalie Baye - 4 Foto: Profimedia

Nathalie Baye - 5 Foto: Profimedia

Publika ju je mogla gledati i u popularnoj seriji "Dix pour cent" (Call My Agent!), gdje je zajedno s kćeri glumila fikcionaliziranu verziju njihova odnosa – duhovitu, napetu, ali i vrlo blisku.

Smrt Nathalie Baye označila je kraj jedne ere francuske kinematografije. Iza sebe je ostavila bogat opus i generacije gledatelja koje su je voljele zbog njezine autentičnosti, elegancije i snažnih interpretacija.

