Godinama je skrivao da je gej: Kultni glumac napokon je snimljen u društvu svog supruga

George Takei dugo je skrivao od javnosti svoju vezu s Bradom Altmanom, kojeg je upoznao u jednom trkačkom klubu.

Legendarna zvijezda serije "Zvjezdane staze" George Takei nedavno se pojavio u rijetkom javnom izlasku sa svojim suprugom Bradom Altmanom, podsjetivši javnost na jednu od najdugovječnijih ljubavnih priča u Hollywoodu.

Iako je danas otvoreni aktivist za LGBTQ+ prava, Takei je godinama skrivao svoju seksualnu orijentaciju. U mladosti i tijekom najveće slave nije javno govorio o svojim vezama, prvenstveno zbog straha da bi to moglo naštetiti njegovoj karijeri.

Sam je kasnije priznao da mu je upravo to bila najteža odluka – šutjeti o onome što mu je bilo najosobnije. Prije nego što je upoznao Brada Altmana, njegov ljubavni život ostao je izvan očiju javnosti, bez potvrđenih veza u medijima.

Takei i Altman upoznali su se 1980-ih godina kao članovi jednog gej trkačkog kluba. Glumac je kasnije otkrio da ga je Altman odmah osvojio izgledom, nazvavši ga zapanjujuće zgodnim. Njihova veza započela je daleko od reflektora – čak dva desetljeća Altman nije bio javno predstavljen kao njegov partner, što dodatno pokazuje koliko je Takei bio oprezan u tom razdoblju.

Tek 2005. godine Takei je javno potvrdio njihovu vezu, čime je službeno izašao iz ormara pred širu javnost. Već 2008., kada je u Kaliforniji kratkotrajno legaliziran istospolni brak, par je iskoristio priliku i vjenčao se u Los Angelesu.

Ceremonija je održana u Japansko-američkom nacionalnom muzeju, a posebnu težinu dobila je i zbog prisutnosti njegovih kolega iz "Zvjezdanih staza", čime je taj trenutak postao simbol osobne i društvene pobjede.

Takei nikada nije skrivao koliko mu je suprug važan, često ističući da je upravo njihova različitost ključ uspjeha veze.

"On me nasmijava i naljuti – dijelimo emocije", rekao je jednom prilikom, dodajući kako je Altman organiziran, discipliniran i usmjeren na detalje, dok on sam ima opušteniji pristup životu.

Kroz anegdote iz svakodnevice, poput one da mu suprug kaže da imaju pet minuta iako zapravo imaju dvadeset, Takei je pokazao koliko se dobro razumiju i nadopunjuju.

Njihov nedavni izlazak u Los Angelesu privukao je pažnju jer se par rijetko pojavljuje zajedno u javnosti. 88-godišnji Takei viđen je kako se oslanja na štap i drži supruga za ruku, dok su zajedno šetali, vidljivo povezani i nakon gotovo četiri desetljeća zajedničkog života.

U opuštenim izdanjima, ali s osmijehom i bliskošću, još su jednom pokazali da njihova veza i dalje odiše toplinom i stabilnošću.

Priča Georgea Takeija i Brada Altmana nije samo ljubavna priča, već i svjedočanstvo vremena u kojem su morali skrivati svoju vezu, kao i borbe za pravo da je napokon žive otvoreno. Danas, desetljećima kasnije, njihov brak simbolizira trajnost, razumijevanje i snagu odnosa koji je preživio i osobne i društvene izazove.

