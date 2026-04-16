Sjećate se sultanije Mihrimah? Danas izgleda bolje no ikad, a ima i jednu novost

Poznata turska glumica Pelin Karahan, koju publika pamti po ulozi sultanije Mihrimah, ponovno je u fokusu javnosti, ovoga puta zbog privatnog života.

Turska glumica Pelin Karahan i biznismen Bedri Guntay, koji su prošlog mjeseca bili u središtu pozornosti zbog glasina o razvodu, sada su, prema navodima turskih medija, donijeli konačnu odluku – stavljaju točku na svoj brak.

Par ima dva sina, Alija Demira i Cana Eyupa, a već neko vrijeme suočavali su se s problemima u odnosu. Kako se ranije pisalo, razlog razdvajanja bila je nekompatibilnost, a navodno su neko vrijeme živjeli odvojeno. Ipak, oboje su isticali kako su im djeca prioritet te da zajedno sudjeluju u njihovom odgoju.

Usred brojnih nagađanja, Karahan i Guntay su nedavno tijekom Ramazana snimljeni zajedno na istanbulskom aerodromu, nakon čega su otputovali na odmor u Bodrum. Taj potez potaknuo je nagađanja da bi mogli preispitati odluku o razvodu, no tada su izbjegli davati izjave.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je partner Nike Fleiss? O njemu je otkrila tek nekoliko detalja nakon rođenja sina

''Obiteljska pitanja su osjetljiva, kao što znate. Trudimo se dobro upravljati ovim procesom. Ako dođe do bilo kakve konkretne promjene u našim životima, obavijestit ćemo javnost. Bedri je otac moje djece, mi smo životni partneri'', izjavila je ranije glumica.

Pelin Karahan iza sebe već ima jedan brak – s Erdincom Bekirogluom, za kojeg je bila udana od 2011. do 2013. godine.

Publika Pelin pamti po ulozi sultanije Mihrimah u popularnoj seriji ''Sulejman Veličanstveni''. Kao jedina kći sultana Sulejmana i sultanije Hurem, njezin lik imao je velik utjecaj na politička zbivanja na dvoru. U seriji se udala za Rustem-pašu u braku sklopljenom iz političkih razloga, a nakon majčine smrti preuzela je upravljanje haremom i učvrstila svoju moć.

Pogledaji ovo Nekad i sad I sa 67 godina plijeni poglede: Naša bivša primabalerina zablistala na umjetničkoj večeri u Splitu

Karijeru ove turske glumice obilježile su i uloge u serijama ''Anđeli'', ''Dosta'', ''Jednom na Cipru'' i ''Vrata vremena'', čime je dodatno potvrdila status jedne od najprepoznatljivijih glumica svoje generacije.

Glumica će ove godine napuniti 42 godine, a svojim mladolikim izgledom i dalje oduševljava fanove.

Na društvenim mrežama prati ju skoro 5 milijuna ljudi što dokazuje koliko je njeno ime cijenjeno u svijetu glume.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Pamtite li Juditu iz Zore dubrovačke? Nakon samo jedne uloge napravila je zaokret u karijeri!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ivana Mišerić mjesecima je skrivala predivnu novost u svom životu: ''Nisam htjela ukrasti fokus s novog početka''

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer iskreno o odnosu s ocem: "Imali smo teške dane, oboje su se borili s dijagnozama''