Ovu ljepoticu obilježio je brak s 30 godina starijim bogatašem, a danas u 47. mami poglede na plaži

Elisabetta Gregoraci snimljena je na plaži u Miamiju kako uživa u odmoru u društvu francuskog milijunaša Arnauda Abecassisa, nakon što je navodno potpisala ugovor s bivšim suprugom prema kojemu ne smije pokazati novog muškarca u javnosti.

Elisabetta Gregoraci ovih dana puni baterije na sunčanoj Floridi, a paparazzi su je uhvatili na plaži u Miami Beachu u opuštenom izdanju.

Zgodna talijanska voditeljica viđena je u zelenom bikiniju dok je uživala na ležaljci, čitala i sunčala se, a u jednom trenutku pridružio joj se i francuski milijunaš i poduzetnik Arnaud Abecassis. Par je djelovao opušteno i raspoloženo, razmjenjujući riječi tijekom bezbrižnog dana uz more.

Elisabetta Gregoraci - 2 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci - 3 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci - 4 Foto: Profimedia

Na fotografijama se vidi kako Elisabetta uživa u suncu i odmoru, uz minimalnu šminku i prirodan izgled, dok je njezin suputnik bio ležerno odjeven u kupaće hlače.

Gregoraci je rođena 8. veljače 1980. u talijanskoj regiji Kalabriji, a karijeru je započela kao model. Već kao vrlo mlada probila se na modne piste i naslovnice časopisa, što joj je otvorilo vrata televizije.

Elisabetta Gregoraci - 11 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci - 7 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci - 5 Foto: Profimedia

Širu popularnost stekla je kao voditeljica i lice brojnih talijanskih emisija, uključujući i poznate zabavne formate, gdje je pokazala karizmu i sigurnost pred kamerama.

Pogledaji ovo Nekad i sad Godinama je skrivao da je gej: Kultni glumac napokon je snimljen u društvu svog supruga

Gregoraci je tijekom godina izgradila stabilnu karijeru u talijanskom šoubiznisu – od modelinga do televizijskog voditeljstva. Sudjelovala je i u reality-formatima, a njezina popularnost dodatno je rasla zahvaljujući prisutnosti na društvenim mrežama i javnim događanjima. Iako se povremeno okušala i u glumi, televizija i lifestyle-projekti ostali su njezin glavni fokus.

Njezin privatni život godinama je bio pod budnim okom medija. Najpoznatija je po braku s talijanskim milijarderom Flaviom Briatoreom, s kojim ima sina Nathana Falca.

Elisabetta Gregoraci - 1 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 4 Foto: Profimedia

Par se vjenčao 2008., a njihov odnos često je punio naslovnice zbog velike razlike u godinama i luksuznog načina života. Razveli su se 2017., ali su ostali u dobrim odnosima zbog zajedničkog djeteta. Briatore je često isticao koliko poštuje Elisabettu kao majku, dok je ona zahvaljivala na lijepim godinama koje su proveli zajedno.

Nakon razvoda Elisabetta je bila povezivana s nekoliko poznatih muškaraca, uključujući i mlađe partnere, no detalje svog ljubavnog života posljednjih godina drži nešto diskretnijima. Prema pisanjima talijanskih medija, Briatore je nakon razvoda zatražio da Gregoraci potpiše ugovor koji joj brani da se u javnosti pojavi s novim muškarcem.

Elisabetta Gregoraci Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci Foto: Profimedia

Bez obzira na to pojavljuje li se na televiziji, modnim događanjima ili sportskim turnirima, Elisabetta Gregoraci uvijek privlači pažnju. Njezin stil, samopouzdanje i karizma čine je jednom od najprepoznatljivijih talijanskih javnih osoba.

O ljubavnoj priči Briatorea i Gregoraci više čitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Miljenica iz telenovela nestala je s malih ekrana zbog ozbiljnih problema, a onda se vratila jača nego ikada

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja i Šime nakon avanture u inozemstvu uživaju na domaćem terenu, odale ih fotke s Instagrama

Pogledaji ovo Celebrity Ovo će rastopiti srca: Lana Jurčević pokazala prvi susret svojih kćerkica

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je nagrađivana glumica: Publika je pamti i po ulozi uz Leonarda DiCaprija