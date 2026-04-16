Miljenica iz telenovela nestala je s malih ekrana zbog ozbiljnih problema, a onda se vratila jača nego ikada

Nakon dugog izbivanja ponovno se vratila onome što najviše voli – glumi. Danas iza sebe ima novo poglavlje i projekte kojima je još jednom podsjetila zašto je publika nije zaboravila.

Alejandra Lazcano domaćoj je publici ostala u sjećanju kao glavna junakinja telenovele ''Valeria, ''koja se 2008. godine prikazivala i na Doma TV.

Rođena 31. prosinca 1984. u Mexico Cityju, karijeru je gradila kroz brojne telenovele, gdje se istaknula talentom i karizmom. Nizala je uspjehe i bila jedno od prepoznatljivih lica latinoameričke televizije, no u trenutku kada se činilo da joj je karijera na vrhuncu, iznenada se povukla iz svijeta glume.

Razlog su bili ozbiljni zdravstveni problemi zbog kojih je na čak devet godina napravila pauzu, a kako je otkrila, sve je krenulo zbog velikog stresa.

''Bila sam pod velikim stresom zbog osobnih problema, a to je dovelo do toga da moje tijelo nije proizvodilo progesteron ni kortizol, hormone ključne za funkcioniranje organizma. To je dalje izazvalo hipertireozu, odnosno pojačan rad štitnjače, pa je moje tijelo bilo u potpunom emocionalnom disbalansu'', ispričala je za La Silla Rota.

Na njezino stanje dodatno je utjecala i pandemija koronavirusa, no uz liječničku pomoć uspjela se oporaviti, a veliku podršku pružio joj je suprug Mario Sardiña, s kojim je u braku godinama.

Nakon dulje pauze vratila se svojoj najvećoj strasti i ponovno stala pred kamere, i to na televiziji na kojoj je započela karijeru. Novi početak obilježila je ulogom u seriji ''Cautiva por amor''.

''Bojala sam se krenuti jer nisam znala kako će moje tijelo reagirati, ali iskreno, bilo mi je odlično. Nisam se razboljela i osjećam se dobro, i emocionalno sam stabilna. Ta euforija daje poseban nalet adrenalina i čini da se osjećate dobro. Uživam u svakoj sekundi jer mi je sve ovo kao novi početak – svi procesi, uzbuđenje snimanja, rano ustajanje i učenje teksta. Sve me podsjeća na razdoblje kada sam snimala prvu telenovelu. To je moja strast i ponovno sam shvatila koliko volim glumu. Uz sebe imam supruga koji mi je uvijek govorio da ne odustanem. Zahvalna sam na svakom trenutku ovog projekta jer ga doživljavam kao svojevrsno ponovno rođenje u glumi'', priznala je.

Danas je aktivna i na društvenim mrežama, gdje je prati više od 170 tisuća ljudi. I dalje je prepoznatljiva brineta kakvu publika pamti, no izgled je osvježila šiškama koje su dodatno naglasile njezine crte lica.

Među njezinim novijim projektima ističe se i serija ''La Jefa'', u kojoj se pojavila 2025. godine.

Iako se na neko vrijeme povukla iz javnosti, Alejandra Lazcano svojim je povratkom pokazala da se i nakon teških životnih razdoblja može vratiti jača nego ikad.

