Kako izgleda Gibonnijeva supruga? Njihova priča počela je u mlađim danima

Zlatan Stipišić Gibonni već gotovo tri desetljeća je u braku sa suprugom Sanjom, s kojom ima troje djece.

Već gotovo četiri desetljeća Zlatan Stipišić Gibonni je jedan od najpoznatijih i najnagrađivanijih domaćih glazbenika, čije hitove mnogi rado slušaju. Iako znamo gotovo sve o njegovom glazbenom stvaralaštvu, njegov se privatni život rijetko nalazi u fokusu javnosti.

Razlog tome je i njegova supruga Sanja Stipišić, žena koja već desetljećima uspješno živi izvan reflektora, čuvajući privatnost svoje obitelji gotovo ljubomorno.

Zlatan i Sanja poznaju se od najranije dobi. Odrastali su kao susjedi u Splitu, a njihovo prijateljstvo, koje je započelo još u djetinjstvu, s vremenom je preraslo u ljubav. Vjenčali su se tijekom 1990-ih godina, u razdoblju kada je Gibonnijeva karijera tek dobivala svoj ozbiljni uzlet.

Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Dubravi, a u braku su dobili troje djece: kćer Tanju (rođenu 1988.) te sinove Randa (1998.) i Lorenza (2005.).

Kroz cijelu njegovu karijeru, Sanja vješto izbjegava svjetla reflektora, a dosad se sa suprugom svega nekoliko puta pojavila u javnosti.

"Imaš tih nekih čudnovatih žena i čudnovatih beba koje to baš prosvijetli i poljepša, eto, ja sam tada bio najsretniji. Mene nikad nema doma, pa se zna tko drži tri ćoška kuće", rekao je jednom prilikom za IN magazin.

"Mi smo jednostavno ljudi koji smo se našli puno prije nego što se meni dogodila popularnost i imamo odnos koji je totalno atipičan. Puno zdraviji, da se tako izrazim, i iskreniji. Imao sam sreću što sam upoznao takvu ženu."

Godine 2020. bila je u medijskom prostoru nakon što ju je napao američki staford, koji je bio bez nadzora, pritom rastrgavši njezinog psa Pepija.

Mali njemački špic (pomeranac) pritom je hitno odvezen u veterinarsku ambulantu, ali nije davao znakove života i nisu ga uspjeli spasiti. Tada se nije odmah znalo tko je bila vlasnica američkog staforda, no nakon što je Sanja dala opis žene, policija je pronašla vlasnicu protiv koje je bio podignut prekršajni nalog te je zbog sumnje u počinjenje prekršaja protiv nje podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu.

