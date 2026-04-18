Nakon gubitka kćeri: Naš fotograf snimljen je na zagrebačkoj špici

Legendarni fotograf Jadran Lazić, poznat po suradnjama s mnogim svjetskim zvijezdama, prošetao se zagrebačkom špicom.

Sunčana zagrebačka špica ove subote ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima je bio i legendarni fotograf Jadran Lazić, kojeg su prolaznici mogli vidjeti u opuštenoj šetnji centrom grada.

Ovo je bila jedna od rijetkih prilika da se špicom prošetao poznati fotograf, koji godinama živi u losanđeleskom predgrađu Sherman Oaks u nekadašnjoj vili glumačke dive Esther Williams.

Lazić iza sebe ima impresivnu karijeru koja ga je odvela daleko izvan granica Hrvatske. Godinama je djelovao u Parizu, a njegov objektiv zabilježio je neka od najvećih imena svjetske scene – od holivudskih zvijezda do političara i umjetnika.

Fotografirao je brojne slavne osobe, uključujući Davida Bowieja, Alaina Delona, Catherine Deneuve, Sophie Loren, Chucka Norrisa, Jean-Claudea van Dammea, ali i niz drugih ikona filmske i kulturne scene, čime je izgradio reputaciju jednog od najpoznatijih hrvatskih fotografa u svijetu.

Prije 38 godina stigao je u SAD, a u ekskluzivnom razgovoru za IN magazin se prisjetio teških početaka.

"Najteže od svega je bilo ta samoća, ne znaš nikog i onda je bila borba. Znaš što, u to vrijeme krajem 80-ih zvijezde su bile puno pristupačnije na tim partyjima, zabavama i to je išlo puno jednostavnije. Ja se sjećam dok sam bio u Parizu, ja bih nazvao Biancu Jagger u hotel. Tražit hotel, dajte mi sobu od Biance Jagger i oni mi daju. Daju mi je na telefon i onda kažem ja sam taj i taj, ja bih to i to i ok", poručio je Lazić.

Otkrio je i koja je razlika između Hrvatske i SAD-a.

"Mene ljudi često pitaju kakav je život u Americi. Ja kažem I like it, but i don't love it. OK je ali ipak je Hrvatska Hrvatska", zaključio je prvi poznati hrvatski paparazzo.

Iza njega je i iznimno težak privatni period – nedavno je izgubio kćer, liječnicu Tamaru, koja je preminula u dobi od 44 godine poslije četverogodišnje borbe s rakom debelog crijeva, ostavivši iza sebe supruga i dvoje djece. Svoju borbu dijelila je putem društvenih mreža, a govor njezinog supruga na posljednjem ispraćaju rasplakao je sve prisutne u crkvi.

Pojava Jadrana Lazića na špici još jednom je podsjetila na bogatu karijeru i trag koji je ostavio u svijetu fotografije, ali i na snagu kojom se nosi s osobnim gubicima.

