Lara iz Kumova rekla nam je detalje o svom partneru: ''Ja sam znala da je to moj čovjek, borila sam se!''

Popularna domaća serija Kumovi već godinama okuplja vjernu publiku, a da ljubav prema likovima i priči ne staje samo pred malim ekranima, pokazalo se i na trećem izdanju kviza posvećenog seriji gdje je među gostima bila i glumica Nika Barišić.

Glumica Nika Barišić, koju publika obožava kao Laru u hit-seriji Kumovi, sinoć je bila posebna gošća na trećem izdanju kviza posvećenog upravo ovoj popularnoj seriji. Atmosfera, zajedništvo i ljubav prema Kumovima još su jednom pokazali koliko je ova serija prirasla srcima gledatelja.

Oduševljenje atmosferom i povezanošću publike nije krila.

Nika Barišić Foto: Nova TV

''Super mi je koncept jer postoji zajednica ljudi koji gledaju Kumove i što se ljudi povežu kroz nešto što vole i gledaju. Voljela bih da bude više takvih evenata i da se više kolega odazove i da napravimo nešto što će biti tradicionalno, večer Kumova!''

Govoreći o velikom uspjehu serije, istaknula je koliko je važna energija ekipe iza i ispred kamera.

''Tajna je u castu, definitivno. I ljudi koji to pišu rade velik dio posla i dobar posao, ali mi smo se svi uživjeli i stopili s tim što jesmo i napravili malu zajednicu koja je topla i izvan kamera, to se prenijelo i pred kamere. Svatko svog lika vodi najbolje što može i mislim da imamo dobru kemiju.''

Nika Barišić, Momčilo Otašević Foto: Nova TV

Za Niku je uloga Lare postala puno više od običnog glumačkog angažmana – gotovo dio identiteta.

''Ja sam Lara! Prije toga nisam ništa snimala, izašla sam friško s Akademije, imala sam samo neke predstave, ali ovo je nešto što ja jesam već pet godina i ljudi me po tome znaju i već sam se navikla da me netko zove Lara i Nika, drago mi bude.''

Osim u Kumovima, s kolegicama iz serije Anom Uršulom Najev, Petrom Kraljev i Jagodom Kumrić glumi i u predstavi ''Rulet'', gdje su nedavne promjene donijele novu dinamiku i energiju.

''Jagodu je zamijenila Anica Kovačević i opet je to nova energija, morale smo obnavljati predstavu i ovo je sad opet novi vjetar u leđa. Super je, sad smo nastupale u Zadru, bilo je preko 600 ljudi i jako su dobro reagirali. Sva ta putovanja u kombiju i pripreme sve izgleda kao neki girls trip i to je najljepše što se može dogoditi da je posao ono što se ispunjava.''

Rulet - 1 Foto: PR

Jagoda je od predstave uzela pauzu jer je trudna, a Nika nam je otkrila i da bi prinova trebala stići u lipnju.

Prisjetila se i ozljede noge prošlog ljeta koja ju je na kratko izbacila iz ritma, ali oporavak ide u dobrom smjeru.

''Noga je super! Skakala sam u more i bila je stijena ispod razine mora koju ja nisam vidjela, zapravo sam skočila na kamen, to je puklo momentalno. Iz Dubrovnika u Zagreb sam išla na operaciju, išla sam i na terapije, ali sad je dobro, već mogu nositi štikle pa je to dobar znak. Još malo natiče, ali dobro je.''

Fabijan Pavao Medvešek, Nika Barišić, Lovre Kondža - 2 Foto: Instagram

U privatnom životu, Nika ne skriva da je pronašla stabilnost i sreću s partnerom Svenom, koji je s njom došao i na kviz.

''Zajedno smo tri godine, živimo zajedno, upoznali smo se na Bolu na Braču gdje rade njegovi prijatelji i evo sad već tri godine dolazimo na to ''mjesto zločina''. Kliknuli smo odmah, ja sam odmah znala da je to moj čovjek i borila sam se za taj odnos.''

Nika Barišić Foto: Nova TV

Nika Barišić i Sven - 3 Foto: Instagram

Naglašava i koliko joj znači partnerovo razumijevanje za njezin posao i javni život.

''Jako dobro je prihvatio moj posao, razgovarala sam s njime i dala sam mu prostora, ali odredili smo neke granice do kojih bi i njemu i meni bilo ugodno. Ja radim svoj posao, on me ne pita ništa, nije ljubomoran.''

Sudeći po njezinoj energiji i ljubavi prema onome što radi, Nika Barišić nastavlja osvajati publiku, kako na malim ekranima, tako i izvan njih, gdje Kumovi očito žive i više nego što smo mislili.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Miljenica iz telenovela nestala je s malih ekrana zbog ozbiljnih problema, a onda se vratila jača nego ikada

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Što kažete na izdanje mlade Splićanke kojim se istaknula na glazbenoj večeri?