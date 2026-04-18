Od Kraljice svijeta do profesorice: U 57. godini izgleda kao da vrijeme za nju stoji

Danijela Gračan jedina je Hrvatica koja je osvojila prestižnu titulu Kraljice svijeta, a danas uspješno kroji put u akademskom svijetu.

Akademski svijet i modna industrija na prvi pogled često zvuči kao zanimljiva, ali i nespojiva kombinacija.

Ipak, bivša Kraljica svijeta Danijela Gračan može se pohvaliti kako uspješno spaja ova dva svijeta, a u 57. godini života izgledom može parirati upola mlađim kolegicama.

Početkom devedesetih, dok je još bila Danijela Mihalić, ostvarila je povijesni uspjeh kada je osvojila titulu Kraljice svijeta, postavši prva i jedina Hrvatica s tom prestižnom krunom. U tom trenutku imala je tek 21 godinu, a manekenstvo joj je u početku bilo tek usputna aktivnost uz studij.

Pobjeda ju je lansirala na svjetsku scenu i otvorila vrata modne industrije, donijevši joj brojne angažmane, snimanja i putovanja.

Iako je mogla nastaviti graditi međunarodnu karijeru u modelingu, Danijela je donijela neočekivanu odluku – okrenula se obrazovanju i znanstvenom radu. Diplomirala je, a potom i doktorirala u području turizma i hotelijerstva, čime je započela potpuno novo poglavlje života.

Danas je Danijela Gračan doktorica znanosti i redovita profesorica u trajnom zvanju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki, gdje aktivno sudjeluje u obrazovanju novih generacija.

Uz predavanja na svim razinama studija, obnaša i odgovorne funkcije unutar fakulteta, čime je izgradila respektabilan status u akademskoj zajednici.

Za razliku od mnogih koji ostanu vezani uz svijet javnosti, Danijela se svjesno povukla iz medija i posvetila privatnom i profesionalnom životu izvan showbizza.

Danas živi mirnijim tempom, fokusirana na znanost, razvoj turizma i obitelj koju je zasnovala s nogometnim trenerom Nenadom Gračanom. Njihova veza jedna je od dugotrajnijih i stabilnijih na domaćoj javnoj sceni, a njihova priča traje gotovo tri desetljeća.

Njihova ljubavna priča započela je prilično spontano – upoznali su se u marini u Ičićima, gdje je Danijelin otac imao restoran. Zanimljivo, Nenad je prvo upoznao njezina oca, a tek kasnije i nju, što je često isticana anegdota iz njihovih početaka. Vjenčali su se 1999. godine, a zajedno su dobili tri kćeri, od kojih je jedna - Ema - nastavila majčinim manekenskim vodama. Za 25. godišnjicu braka par je 2024. godine obnovio zavjete, o čemu više čitajte OVDJE.

Životni put Danijele Gračan dokaz je da uspjeh ne mora imati samo jedno lice. Od modne piste do predavaonice, njezina priča pokazuje kako se talent, disciplina i vizija mogu pretočiti u dugoročnu i stabilnu karijeru – čak i kada počne pod svjetlima reflektora.

Zanimljivo, prije nego se udala za Gračana, Danijela je bila u vezi s Goranom Ivaniševićem.

