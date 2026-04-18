Kad život napiše najcrnji scenarij: Regionalni miljenik žena preživio je strahote zatvora

Žarko Laušević bio je jedan od najsjajnijih glumačkih zvijezda na prostoru regije, no jedna tragedija preokrenula mu je život.

U povijesti filma i kazališta često se pojavljuju likovi čije sudbine nadilaze granice fikcije – tragični junaci koji, unatoč talentu, slavi ili moći, ne uspijevaju izbjeći pad. Njihove priče oblikuju publiku, bude empatiju i ostavljaju snažan dojam upravo zato što su prožete unutarnjim borbama, krivnjom i sudbinskim preokretima.

No ponekad se dogodi da život sam napiše još snažniji scenarij – onaj u kojem glumac postaje vlastiti tragični lik. Upravo takva bila je i životna priča Žarka Lauševića.

Galerija 8 8 8 8 8

Žarko Laušević Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

Žarko Laušević - 1 Foto: YouTube Screenshot

Stasiti Crnogorac bio je jedan od najvećih glumačkih talenata bivše Jugoslavije, ali i čovjek čiji je život obilježila tragedija koja mu je zauvijek promijenila sudbinu.

Rođen 1960. godine na Cetinju, Laušević je već u mladosti pokazao izniman glumački talent. Nakon završetka Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu brzo je postao jedno od najvažnijih imena kazališta i filma.

Tijekom 80-ih i početka 90-ih ostvario je niz kultnih uloga koje su ga vinule u sam vrh: "Šmeker", "Oficir s ružom" s Ksenijom Pajić (za koji je osvojio Zlatnu arenu), "Braća po materi", "Boj na Kosovu" i "Sivi dom. Svi ovi projekti doveli su ga do statusa miljenika publike i jednog od najperspektivnijih glumaca svoje generacije.

Žarko Laušević - 5 Foto: YouTube Screenshot

Žarko Laušević - 4 Foto: YouTube Screenshot

Godine 1993. dogodio se incident koji je zauvijek obilježio njegov život. Nakon sukoba u Podgorici, Laušević je iz pištolja usmrtio dvojicu mladića, a jednog teško ranio. Iako se branio tvrdnjom da je djelovao u samoobrani, osuđen je na zatvorsku kaznu. Prvotno je dobio 13 godina zatvora, kazna mu je kasnije smanjena, a potom ponovno vraćena nakon žalbi i novih suđenja.

"Vidim zatim da moj brat leži na dva metra od mene i iznad njega onaj drugi momak koji ga bez prestanka udara nečim u glavu. Imao sam dojam da mu uzima život i pucao sam bez razmišljanja. Ubio sam dva momka koja su tek zakoračila u život! Pucao sam. Nisam imao izbora. Nisam imao ništa drugo. Nikad to sebi neću oprostiti", ispričao je za medije.

U zatvoru je proveo više od četiri godine, ali pravne bitke trajale su mnogo dulje. To razdoblje duboko ga je obilježilo – o njemu je kasnije pisao u više autobiografija. Tako je jednom prilikom napisao da su ga ostali zatvorenici mislili zaraziti HIV-om.

Žarko Laušević - 1 Foto: Pixsell

"Ispod jastuka, u svojem krevetu, pronašao sam stašnu poruku. Krvav papirić na kojem je bilo ispisano HIV +. U tom trenutku su dvojica narkomana u sobi bili, ne samo HIV pozitivni već su na naše oči i umirali od AIDS-a! Dakle, ovisili smo svake noći od dobrih ili loših snova ili volje ove dvojice poznatih očajnika i koliko još nepoznatih. Dovoljno je bilo u prolazu ili u snu biti okrznut običnom šivaćom iglom inficiranom njihovom krvlju", stoji u knjizi "Sve prođe, pa i doživotna" gdje je glumac kazao i kako ga je uhvatila paranoja kada se zatvorskoj sobi probudio s ogrebotinom na grudima i novom porukom: "Glumac, popio si sidu."

Sam je priznao da čovjek koji je oduzeo život drugome nikada ne može biti potpuno slobodan, što pokazuje koliko ga je taj događaj progonio do kraja života.

Žarko Laušević Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

Žarko Laušević - 4 Foto: Pixsell

Zbog straha i pritiska javnosti, ali i mogućih osveta, Laušević se krajem 90-ih seli u Sjedinjene Američke Države, gdje provodi gotovo dva desetljeća. U tom razdoblju povlači se iz javnosti, piše knjige i pokušava započeti novi život daleko od Balkana.

Nakon pomilovanja 2011. godine vraća se u Srbiju i ponovno počinje glumiti. U kasnijim godinama ostvaruje zapažene uloge u serijama i filmovima poput: "Državni službenik", "Kalkanski krugovi" i "Heroji Halijarda", a publika ga je dočekala s velikim emocijama, dok su mnogi smatrali da je riječ o njegovom velikom povratku.

Žarko Laušević - 3 Foto: YouTube Screenshot

Žarko Laušević - 3 Foto: Pixsell

Preminuo je 15. studenog 2023. godine u 63. godini života, nakon duge i teške bolesti. Njegova smrt potresla je regiju, a iza sebe je ostavio bogatu umjetničku ostavštinu i životnu priču koja i dalje izaziva snažne emocije.

Život Žarka Lauševića bio je spoj velikog talenta i teške sudbine. Od glumačke zvijezde i miljenika publike, preko zatvorskih dana i egzila, pa sve do povratka i borbe s bolešću – njegova priča ostaje jedna od najpotresnijih na ovim prostorima.

I upravo zato, Laušević nije bio samo glumac – bio je simbol čovjeka koji je nosio teret vlastite sudbine do samog kraja.

