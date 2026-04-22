Festivalsko izdanje najzgodnije hrvatske nogometašice skupilo hrpu komplimenata!

Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković podijelila je kadrove s jednog od najpoznatijih svjetskih festivala. U upečatljivom festivalskom izdanju privukla je brojne poglede, a komplimenti pratitelja nisu izostali.
Hrvatska nogometna reprezentativka i jedna od najatraktivnijih nogometašica svijeta Ana Maria Marković ovih se dana pohvalila da je bila na jednom od najpoznatijih festivala na svijetu – Coachelli.
Na Instagramu je podijelila niz fotografija s popularnog glazbenog događaja koji se svake godine održava u kalifornijskoj pustinji i okuplja brojne svjetske zvijezde, influencere te ljubitelje mode i glazbe.
Coachella je poznata upravo po jedinstvenoj atmosferi, velikim pozornicama i upečatljivim modnim izdanjima, a čini se da se Ana Maria savršeno uklopila u taj vibe.
Za ovu priliku odabrala je efektan outfit – svjetlucavi zeleni top s dubokim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru, dok je kombinaciju upotpunila ležernom suknjom i modnim dodacima. Na jednoj fotografiji pozira ispred velike pozornice okružena publikom, dok su na drugoj u prvom planu njezin stajling i prepoznatljiv izgled. Videima je otkrila i da je pratila nastup Justina Biebera.
Uz festivalsku atmosferu podijelila je i trenutke opuštanja i druženja, a njezine objave brzo su prikupile brojne reakcije pratitelja, koji nisu skrivali oduševljenje.
''Wow'', ''Ljepotica'', ''Nerealna ljepota (a i festival izgleda zabavno)'', ''Kraljica'', ''Savršenstvo'', ''Ruža u pustinji'', ''Kako si lijepa'', ''Kakva žena'', dio je komentara s Instagrama.
