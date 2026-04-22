Maja Šuput ekskluzivno se raspričala o benefitima slave: ''Nikada nisam čekala na red, da si ne lažemo...''

Ekskluzivno u podcastu "Nema labavo by IN magazin" Maja Šuput otvoreno je progovorila o benefitima slave, a priznala je kako joj je status javne osobe u brojnim situacijama olakšao svakodnevicu. U iskrenom razgovoru bez zadrške je otkrila kako to izgleda iza kulisa.

U iskrenom razgovoru dotaknula se i majčinstva i sinčića Blooma te otkrila kako joj iskustvo i poznanstva danas itekako olakšavaju snalaženje u izazovnim trenucima, ali i priznala da neke stvari za javne osobe funkcioniraju drugačije nego za ostale.

Maja Šuput Foto: Nova TV

''Da sam bila klinka kada sam rodila, vjerojatno bi me panika uhvatila, drugačije bih to postavila. Ovako sam znala koga ću nazvati, s kim ću se posavjetovati. Imala sam sve poliklinike na liniji, još kad si poznat pa ti se svi hoće javiti usred noći. Da, to je ta prednost. Nikada nisam čekala na red, to dijete u životu nije, kada se nešto dogodilo, čekalo u čekaonici... On je ušao prvi'', rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Alen Bičević pokazao svoju prekrasnu majku, odmah upada u oči koliko nalikuju

Nastavila je u istom tonu i naglasila kako joj je upravo taj status u brojnim situacijama olakšao svakodnevicu i omogućio bržu reakciju kada je to bilo najpotrebnije.

''Mislim, da si mi ne lažemo, kada si javna osoba, to jako pomaže. Nema veze s novcem jer ljudi ne uzmu novac, već ti pomognu jer te poznaju'', objasnila je.

Na pitanje odnosi li se to samo na privatne poliklinike, dala je jasan odgovor:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li ikad čuli za nju? Ova žena je najbogatija glumica na svijetu!

''I u bolnici, kako god. Uvijek su to neki benefiti javnih osoba. To nije tajna, to je tako.''

Osvrnula se i na situacije u prometu te priznala i da joj policajci znaju progledati kroz prste.

''Da, ali ja sam stvarno super vozač. U Zagrebu ne možeš voziti brzo jer onaj tko nije živio u Zagrebu, nije prošao pakao prometa. Možeš se voziti brzo od semafora do semafora. Ne znam koliko stvarno možemo stisnuti, a kada idem na put, ja cijeli život imam vozača. Nikada nisam na poslovni put otišla sama, a moram priznati i kada privatno nekamo idem, a moram doputovati do neke destinacije sama, moj me vozač vozi tamo. Naprosto imam taj komfor. Ako bude kazna, moraju kazniti njega. Jedino mogu to platiti umjesto njega, ali on će dobiti kaznu, a ne ja. Tako da to što ja vozim, fakat sam dobar vozač i stvarno sam normalna osoba. Ne vozim pijana, ne vozim luda, ne vozim živčano, vezana sam, a i velim, po Zagrebu, uvijek je dijete sa mnom i iz nekih normalnih razloga nećeš raditi gluposti. Ali da, progledaju mi kroz prste kada me zaustave'', objasnila je Šuput.

Koje su vrline Majina partnera Šime, pročitajte OVDJE.

U kojem je to razdoblju Maja živjela u paralizirajućem strahu, pročitajte OVDJE.

O razdoblju nakon što je Maja izgubila oca čitajte OVDJE.

Otvorila je i dušu i o razlozima tajnog razvoda od Nenada Tatarinova. Detalje pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari Perčić otkrila velike novosti: ''Gorim da ovo podijelim...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kakva mama, takva kći: Rakitićeva Raquel i kćerkica zablistale u Sevilli u andaluzijskim nošnjama

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se prvog nastupa Doris Dragović na Eurosongu? S njom je nastupio i velikan kojeg smo prerano izgubili