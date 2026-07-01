Lidija Bačić ima vrlo jasno pravilo kada je riječ o kućanstvu: ''Žene nisu sluškinje''

Lidija Bačić nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin, u kojem je ekskluzivno progovorila o brojnim temama iz privatnog života. Osim o ljubavi, muškarcima i estradi, otkrila je i kakva je kada je riječ o kućanstvu te zašto smatra da briga o domu ne bi smjela biti isključivo ženski posao.

Iza glamuroznih nastupa i atraktivnih modnih izdanja krije se žena koja veliku pažnju posvećuje svakodnevnim navikama i urednosti doma.

Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin Lidija Bačić progovorila je o brojnim temama iz privatnog života, a među ostalim otkrila je i koliko joj je važno održavanje kućanstva te zašto smatra da briga o domu ne bi smjela biti isključivo ženski posao.

Pjevačica priznaje da je s godinama postala znatno pedantnija te da voli da nakon nje sve ostane uredno, baš kao da nitko nije ni boravio u prostoru. Ističe kako vjeruje da svatko treba pospremiti za sobom, bez obzira na to radi li se o sitnicama ili svakodnevnim kućanskim obavezama.

"Dosta mi je važno to kućanstvo, volim da se pospremi iza sebe, meni ti je to jako važno. Recimo, ja sam dosta po tom pitanju, nisam uvijek bila takva. Nekako to s vremenom... Meni je uvijek kupaonica čista, meni uvijek izgleda kao da se nitko tu nije ni tuširao ni ništa. Evo došla mi je čistačica i još mi da neku krpu, koja je dobra, i onda kao, jesi ti jučer upotrijebila tu krpu, jer meni uvijek izgleda nemaš tu što brisati. Ja sam taj tip, nakon tuširanja mora izgledati kao da se nisam tuširala, volim održavati prostor. Važno je samo kupiti iza sebe, nisu žene sluškinje. Ako si recimo sad popio ovu čašu, zašto ona mora ostati na stolu? Lijepo je stavi u sudoper ili u perilicu", ispričala je Lidija Bačić.

Cijeli razgovor s Lidijom Bačić pogledajte u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin, u kojoj je govorila i o ljubavi, muškarcima, estradi, kompromisima, glazbenim počecima i brojnim drugim temama iz privatnog i poslovnog života.

A zašto se još nije udala, saznajte OVDJE.

Kakvog muškarca bira, saznajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

Gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

O kojim smo temama pričali s Nedom Ukraden, pogledajte OVDJE.

Što nam je sve otkrila Senidah, pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje