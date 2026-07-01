Tko je supruga sportskog komentatora čije haljine nose brojne poznate Hrvatice?

Martina Ješe uspješna je dizajnerica i osnivačica domaćeg modnog brenda Cataleya, a njezine kreacije sve češće viđamo na poznatim Hrvaticama.

Martina Ješe, supruga bivšeg nogometaša i sportskog komentatora Vedrana Ješe, uspješno gradi modni brend ''Cataleya'', čije kreacije nose brojne poznate Hrvatice. Među njima je i sportska voditeljica Valentina Miletić, koja je posljednjih dana na društvenim mrežama privukla pažnju u jednoj od njezinih haljina.

Valentina je nosila model ''Zaria'', a ispod objave nizali su se komplimenti na račun njezina izgleda i stila. Među onima koji su reagirali bila je i sama Martina Ješe, koja je voditeljici uputila riječi podrške.

''Cataleya'' je već godinama prisutna na domaćoj modnoj sceni, a među poznatim damama koje su nosile njezine kreacije bila i Lejla Filipović, koja je 2021. godine bila zaštitno lice brenda. Kreacije je nosila i Maja Šuput, a odabrala je elegantnu haljinu ''Grace'', jedan od prepoznatljivih modela ovog domaćeg brenda.

Lejla Filipović - 2 Foto: Instagram

Lejla Filipović - 1 Foto: Instagram

Vedran Ješe danas je poznat kao televizijski nogometni komentator, a njegova supruga uspješno gradi vlastitu modnu priču. Par se upoznao 2008. godine u Zagrebu, a Martina je ranije otkrila kako je među njima planula ljubav na prvi pogled. Nakon prvih mjeseci veze održavali su odnos na daljinu, ponajviše telefonskim razgovorima, dok je Vedran bio posvećen nogometnoj karijeri.

Zajednički život započeli su kada je Vedran potpisao za švicarski Thun, a ubrzo su osnovali obitelj. Danas su roditelji dvoje djece – kćeri Tiare, rođene 2010. godine, i sina Itaija, koji je stigao na svijet tri godine kasnije. Neobična imena njihove djece često privlače pažnju javnosti, baš kao i uspješna poslovna priča koju Martina gradi kroz svoj modni brend.

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