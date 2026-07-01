Što su po zanimanju partnerice hrvatskih nogometaša? Mogu se pohvaliti zavidnim diplomama

Osim što su najveća podrška hrvatskim nogometašima, njihove partnerice ostvarile su i vlastite poslovne uspjehe, a među njima su ekonomistice, dizajnerice, veterinarke, poduzetnice i studentice.

Hrvatski nogometaši osvajaju terene i pune naslovnice sportskih medija, a njihove partnerice često privlače jednaku pozornost na tribinama.

Ipak, iza glamuroznih izdanja kriju se žene koje su izgradile vlastite karijere i stekle zavidno obrazovanje.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić, Luka Modrić, Vanja Modrić Foto: Instagram

Među partnericama Vatrenih posebno se ističe činjenica da ih je velik broj završio ekonomiju, no ima i dizajnerica, veterinarki, komunikacijskih stručnjakinja te uspješnih poduzetnica.

Vanja Modrić

Supruga kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića diplomirana je ekonomistica. Prije nego što je Luka ostvario svjetsku slavu, Vanja je radila u sportskoj agenciji, a godinama se piše kako upravo ona ima važnu ulogu u njegovim poslovnim odlukama i upravljanju karijerom.

Luka i Vanja Modrić Foto: Instagram

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Helena Livaković

Supruga vratara Dominika Livakovića završila je Tekstilno-tehnološki fakultet te se bavi industrijskim dizajnom. Prije toga godinama je trenirala umjetničko klizanje i bila članica Zagrebačkih pahuljica.

Dominik i Helena Livaković - 3 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Izabel Kovačić

Supruga Matea Kovačića diplomirana je ekonomistica, ali danas je najpoznatija kao poduzetnica. Sa sestrom je pokrenula brend dječje odjeće i obuće, a kasnije i vlastiti modni brend, zbog čega je postala jedno od najuspješnijih domaćih poduzetničkih lica među WAGsicama.

Mateo i Izabel Kovačić - 6 Foto: Instagram

Josipa Perišić

Supruga Ivana Perišića školovala se u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu, gdje su se njih dvoje i upoznali. Ivan je u nekoliko navrata otkrio kako su zajedno sjedili u školskoj klupi još tijekom srednjoškolskih dana.

Ivan i Josipa Perišić - 4 Foto: Instagram

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Mia Ćurković

Supruga Andreja Kramarića jedna je od najpovučenijih partnerica hrvatskih reprezentativaca. Po struci je doktorica veterinarske medicine, a privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti.

Andrej Kramarić sa suprugom Mijom - 3 Foto: Instagram

Joško Gvardiol

Joško Gvardiol ljubi Lu Mastrović. Lijepa plavuša studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Mlada Zagrepčanka dolazi iz sportske obitelji, a u djetinjstvu se aktivno bavila skijanjem te je trenirala zajedno sa Zrinkom Ljutić. Danas studira veterinu, a poznata je i kao velika ljubiteljica sporta te aktivnog načina života.

Lu Mastrović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Matea Sučić

Supruga mladog hrvatskog reprezentativca Petra Sučića nije dio javne scene te privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Matea Rak završila je Medicinsku školu u Šibeniku, a danas studira na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

S Petrom je u vezi još od razdoblja prije njegove nogometne afirmacije, a početkom 2026. godine par se vjenčao u Italiji. Nedavno su otkrili i da očekuju prvo dijete, nakon što je Sučić gol protiv Gane proslavio stavljanjem lopte pod dres, simbolično objavivši sretnu vijest.

Luka Sučić - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Iako ih javnost često promatra kroz prizmu njihovih slavnih partnera, hrvatske WAG-ice odavno su dokazale da imaju vlastite karijere, obrazovanje i poslovne uspjehe.

Od ekonomistica i dizajnerica do veterinarki i poduzetnica, njihove biografije pokazuju da se iza navijačkih tribina kriju žene koje su uspješne i izvan nogometnog svijeta.

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