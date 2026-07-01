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Što su po zanimanju partnerice hrvatskih nogometaša? Mogu se pohvaliti zavidnim diplomama

Piše J. C., Danas @ 07:44 Zanimljivosti komentari
Andrej Kramarić i supruga Mia Andrej Kramarić i supruga Mia Foto: Instagram

Osim što su najveća podrška hrvatskim nogometašima, njihove partnerice ostvarile su i vlastite poslovne uspjehe, a među njima su ekonomistice, dizajnerice, veterinarke, poduzetnice i studentice.

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