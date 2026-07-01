Evo tko je zapravo vatreni Luka Vušković čiji je skupi transfer tema svjetskih medija

Dok se ovih dana ponovno našao u središtu pozornosti nakon što ga je Tottenham odlučio prodati u jednom od najvećih transfera mladog hrvatskog nogometaša, mnogi se pitaju tko je zapravo Luka Vušković, čudesni stoper iz Splita koji je već kao tinejdžer osvojio Europu svojim talentom.

Kad je Tottenham 2023. godine dogovorio transfer tada 16-godišnjeg Luke Vuškovića iz Hajduka, bilo je jasno da se radi o jednom od najvećih nogometnih talenata koje je Hrvatska iznjedrila posljednjih godina. Londonski velikan za mladog stopera izdvojio je oko 11 milijuna eura, a danas, samo nekoliko godina kasnije, njegova vrijednost višestruko je porasla. Nakon impresivnog razvoja i odličnih sezona na posudbama, Tottenham ga je odlučio prodati za iznos koji ga svrstava među najskuplje hrvatske braniče u povijesti.

Njegov novi klub je premierligaš Brighton and Hove Albion, a više čitajte na gol.hr-u.

Luka Vušković - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Luka Vušković rođen je 24. veljače 2007. godine u Splitu, a nogomet mu je doslovno bio zapisan u genima. Dolazi iz jedne od najpoznatijih nogometnih obitelji u Dalmaciji. Njegov otac Danijel također je bio nogometaš Hajduka, djed Mario igrao je za splitski klub, a nogometom su se bavili i drugi članovi obitelji. Stariji brat Mario Vušković također je izgradio profesionalnu karijeru u Njemačkoj.

Luka Vušković - 3 Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Već kao dječak pokazivao je da se radi o posebnom talentu. U omladinskoj školi Hajduka dominirao je među vršnjacima, a treneri su ga opisivali kao iznimno zrelog igrača koji je, unatoč visini od gotovo dva metra, imao tehniku i mirnoću veznjaka.

Luka Vušković - 2 Foto: Boris Kovacev/Cropix

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Sa samo 16 godina debitirao je za prvu momčad Hajduka i odmah privukao pažnju europskih skauta. Njegova sigurnost u obrani, sposobnost iznošenja lopte i odlična igra glavom izdvajale su ga od vršnjaka, pa nije trebalo dugo čekati da se u priču uključe najveći europski klubovi.

U utrci za njegov potpis najbrži je bio Tottenham Hotspur. Engleski velikan dogovorio je transfer dok je Vušković još bio maloljetan, no zbog FIFA-inih pravila službeno se londonskom klubu mogao priključiti tek nakon punoljetnosti.

U međuvremenu je iskustvo skupljao na posudbama. Najprije je igrao u poljskom Radomiaku, zatim je eksplodirao u belgijskom Westerlou, gdje je postizao golove gotovo kao napadač, iako igra na poziciji stopera. Njegove atraktivne izvedbe, uključujući i spektakularne pogotke škaricama, obišle su Europu.

Luka Vušković - 19 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 17 Foto: Profimedia

Pravi iskorak napravio je u njemačkom HSV-u. U Bundesligi je pokazao da se može nositi s najjačim napadačima, a pritom je nastavio zabijati pogotke iz prekida i svojim prepoznatljivim ulascima u protivnički šesnaesterac. Stručnjaci su ga počeli uspoređivati s Joškom Gvardiolom, ističući da posjeduje rijetku kombinaciju fizičke snage, nogometne inteligencije i tehničke kvalitete.

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Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod izbornika hrvatske reprezentacije. Vrlo brzo stigao je do debija za A reprezentaciju, čime je potvrdio status jednog od najvećih hrvatskih talenata nove generacije.

Luka Vušković - 14 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 8 Foto: Profimedia

Osim kvalitetama na terenu, pažnju privlači i svojim fizičkim predispozicijama. Visok je čak 193 centimetra, što ga čini iznimno dominantnim u obrambenim duelima i zračnim dvobojima.

Luka Vušković - 5 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 6 Foto: Profimedia

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