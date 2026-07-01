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Evo tko je zapravo vatreni Luka Vušković čiji je skupi transfer tema svjetskih medija

Piše J. C., Danas @ 20:28 Celebrity komentari
Luka Vušković - 1 Luka Vušković - 1 Foto: Boris Kovacev

Dok se ovih dana ponovno našao u središtu pozornosti nakon što ga je Tottenham odlučio prodati u jednom od najvećih transfera mladog hrvatskog nogometaša, mnogi se pitaju tko je zapravo Luka Vušković, čudesni stoper iz Splita koji je već kao tinejdžer osvojio Europu svojim talentom.

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Tko je Luka Vušković? Čudesnog hrvatskog stopera prodao je Tottenham
visoki 19-godišnjak
Evo tko je zapravo vatreni Luka Vušković čiji je skupi transfer tema svjetskih medija
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