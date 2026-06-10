Andrej Kramarić godinama ljubi mladu veterinarku, a sve je započelo slučajnim susretom

Junak vatrenih Andrej Kramarić upoznao je suprugu Miju putem zajedničkih prijatelja.

Dok Andrej Kramarić već godinama oduševljava navijače golovima u dresu hrvatske reprezentacije i Hoffenheima, njegova supruga Mia Ćurković ostaje daleko od reflektora. Iako je uz jednog od najboljih hrvatskih nogometaša već više od desetljeća, javnost o njoj zna relativno malo jer svoj privatni život pažljivo čuva od medijske pozornosti.

Par je zajedno od 2017. godine, a u trenutku upoznavanja Mia je studirala veterinu.

Galerija 10 10 10 10 10

"Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem", ispričao je Andrej svojedobno u jednom od intervjua.

Andrej Kramarić sa suprugom - 1 Foto: Andrej Kramarić/Instagram

Andrej Kramarić i Mia Ćurković (Foto: Intsgaram) Foto: Intsgaram

Andrej Kramarić i supruga Mia - 2 Foto: Instagram

Za razliku od mnogih partnerica poznatih nogometaša, Mia nikada nije tražila medijsku pažnju. Nikad ne daje intervjue i ne pojavljuje se često u javnosti, no navijači su je tijekom godina mogli vidjeti na važnim utakmicama hrvatske reprezentacije i velikim životnim trenucima svog supruga.

Nakon četiri godine veze par se 2021. godine vjenčao u Zagrebu na intimnoj ceremoniji, a godinu kasnije svoju su ljubav dodatno proslavili velikim crkvenim vjenčanjem u Remetama. Posebnost tog slavlja bila je činjenica da su istoga dana krstili i sina Viktora, koji je postao središte njihove obitelji. Uoči Europskog prvenstva 2024. dobili su i kćer Evu.

Danas Mia i Andrej žive između Hrvatske i Njemačke, gdje nogometaš nastupa za Hoffenheim. Unatoč njegovoj velikoj popularnosti, ostali su vjerni privatnosti i obiteljskom životu, zbog čega ih mnogi smatraju jednim od najskladnijih parova među hrvatskim sportašima.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.