Vatreni Petar Sučić postat će otac! Otkrio je to slaveći gol za Hrvatsku protiv Gane

Dok je Hrvatsku golom protiv Gane doveo u vodstvo na Svjetskom prvenstvu, Petar Sučić istovremeno je cijelom svijetu otkrio i najljepšu vijest iz svog privatnog života.

Hrvatska je protiv Gane na Svjetskom prvenstvu povela pogotkom Petra Sučića, no jednaku pažnju kao njegov gol privukla je i proslava koja je uslijedila.

Mladi reprezentativac stavio je loptu pod dres i glumio bebu, čime je pred milijunima gledatelja otkrio da on i njegova supruga Matea Rak čekaju prvo dijete.

Luka Sučić - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Romantična vijest o prinovi dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što su Petar i Matea početkom godine izrekli sudbonosno "da". Sretni par svoju je ljubav okrunio brakom, a da će njihova obitelj uskoro postati bogatija za još jednog člana, Matea je dala naslutiti u svibnju kada je prvi put pokazala trudnički trbuščić.

Matea Rak nije dio javne scene, no upravo je ona osvojila srce jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Studentica je koja privatni život drži podalje od reflektora, a uz Petra je još od vremena prije njegove velike nogometne afirmacije. Više o Matei čitajte OVDJE.

Sučićeva proslava gola tako nije bila samo slavlje zbog hrvatskog vodstva, već i dirljiva osobna objava koju će zasigurno pamtiti cijeli život.

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