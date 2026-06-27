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Imamo li najzgodniji fit-par Hrvatske? Rakitići na plaži pokazali zavidnu formu

Piše J. C., Danas @ 16:01 Celebrity komentari
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri ponovno su privukli pažnju na društvenim mrežama objavom fotografija s ljetnog odmora, a u prvi plan nisu došli samo romantični trenuci, već i njihova besprijekorna fizička forma.

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