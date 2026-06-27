Imamo li najzgodniji fit-par Hrvatske? Rakitići na plaži pokazali zavidnu formu

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri ponovno su privukli pažnju na društvenim mrežama objavom fotografija s ljetnog odmora, a u prvi plan nisu došli samo romantični trenuci, već i njihova besprijekorna fizička forma.

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri uživaju u ljetnim trenucima koje su podijelili sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Par je pozirao u usklađenim plavo-bijelim kupaćim kostimima na atraktivnoj morskoj lokaciji, a fotografije su u kratkom roku privukle brojne reakcije. Na jednoj fotografiji Rakitić u naručju nosi nasmijanu Raquel dok zajedno poziraju u plićaku, a na drugoj ona raširenih ruku uživa u romantičnom trenutku.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

Osim idilične kulise s kristalno čistim morem i luksuznim brodicama u pozadini, najveću pozornost privukla su njihova isklesana tijela. Rakitić je pokazao atletsku formu, dok je Raquel oduševila vitkom linijom u bikiniju, zbog čega su se ispod objave nizali brojni komplimenti.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

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Par je objavio i opuštene fotografije s ležaljke uz more, na kojima poziraju zagrljeni i nasmijani, potvrđujući da uživaju u zajedničkom odmoru.

Ivan i Raquel u braku su od 2013. godine te slove za jedan od najskladnijih sportskih parova. Zajedno imaju dvije kćeri, a i nakon više od desetljeća braka često dijele zajedničke trenutke koji oduševljavaju njihove pratitelje.

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Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

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