Nika Antolos za IN magazin otkrila dugo čuvanu tajnu: ''Kad sam bila mala, mama i ja smo...''

Kao što znate, život piše neobične priče i često nas iznenadi. Pjevačica grupe Feminnem, Nika Antolos, danas živi potpuno drugačijim životom. Nakon selidbe u Moskvu, majčinstva i borbe s multiplom sklerozom, sada se bavi drugom profesijom. Našoj Patriciji Novaković ekskluzivno je otkrila i jednu dugo čuvanu tajnu. O čemu se radi, pogledajte u nastavku.

Nika Antolos, pjevačica koja se prije više od deset godina preselila u Moskvu i svoju glazbenu karijeru stavila na pauzu kako bi se posvetila majčinstvu, danas živi potpuno drugačijim životom u Zagrebu. Naime, nakon što je multiplu sklerozu uspješno stavila pod kontrolu, Nika se posvetila aktivnom vježbanju pa je odlučila karijeru okrenuti za 180 stupnjeva i postati pilates trenerica.

''Najmanje od svega ja treniram. To ti je ono što smo komentirale – u postolara najgore cipele. I to je stvarno istina. Ali evo, ja i moja Ana stvarno ne stižemo. Da bih njih mogla gledati i korigirati je li kralježnica u redu i je li core uključen, moram ih gledati. Ne mogu stajati, sjediti i vježbati s njima.''

Nika Antolos - 4 Foto: In Magazin

Sienna ima 12 godina i Nikina je najveća snaga. Zajedno su prošle kroz sve, a danas nisu samo majka i kći, već i najbolje prijateljice.

''Ja nisam ona mama koja kaže da je ona najbolja, da je sve naj, naj. Nisam, ali sam realna i smatram da je to jako zdravo za nju. Vidim sada da smo išle u dobrom smjeru i na dobar način. Jako mi vjeruje i ja jako njoj vjerujem. Kad je neka frka, dođe i kaže. Ne bježi od mame, nego je mama tu. Ja govorim da ti jedino ne mogu pomoći kad nešto ne znam.''

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Sienna je naslijedila mamin talent za pjevanje, ali još nije sigurna čime se želi baviti kada odraste.

''Joj, Sienna želi biti svašta. Želi i pjevati, ali prije svega želi biti policajka. To joj je broj jedan, a onda ipak možda časna sestra. Ma ne, ne, ona bi ipak lovila zlikovce. Onda bi bila pjevačica, pa plesačica. Jako bi htjela plesati. Ma tko će to pohvatati.''

Pred našim kamerama Nika je prvi put otkrila dugo čuvanu tajnu.

''Ja sam ti s mamom, kad sam bila mala... Ma, mi smo htjele posvojiti, ali kako je naš zakon jako "pametan" u većini slučajeva, pa tako i u tome, nismo uspjele jer nismo imale dovoljno kvadrata. To je bio razlog. A ja se nadam da to danas ide malo drukčije jer je to i Sienni i meni plan, dao Bog.''

S bivšim partnerom ostala je u odličnim odnosima jer im je kći uvijek na prvom mjestu. Iako trenutačno ne traži novu ljubav, priznaje da kod muškarca najprije ne bi gledala vanjski izgled.

Nika Antolos Foto: In Magazin

''Sad bi ti moji prijatelji rekli: "Ne, nemoj fizički. Svi su njezini frajeri ružni." Hahaha... Ali nisu svi, da ne bi ispalo krivo nekome iz prošlosti. To je bila glavna zafrkancija. Nisam taj tip, stvarno nisam. Zvuči cheesy, ali ako mi mentalno nije privlačan, onda – fuj.''

Nika je danas ponovno dio grupe Feminnem, a posebno naglašava kako one nikad nisu svoj uspjeh morale plaćati niti su gradile karijeru na skandalima ili seksualizaciji, aludirajući na to da su se morale boriti protiv takvih stereotipa.

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''Smatram da često mi žene prema ženama nismo fer. Jako si često znamo biti vukovi. Mislim da tu zapravo kreće problem – koliko same sebe ne možemo podnijeti. Tu kreće taj otrov, a muškarci prate taj tempo i misle da je to u redu. Ne možemo skidati odgovornost sa sebe. Mi smo često šutjele o tisuću i jednoj stvari i smatram da smo neke stvari i trebale prešutjeti. Ljudi se kasnije srame svojih riječi, a ti nisi bio zao. Vatra se vatrom ne gasi.''

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