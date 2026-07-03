MMA legenda koja se oženila u Dubrovniku stala uz Vatrene uoči velike utakmice, evo što je poručila!

Alistair Overeem tijekom boravka u Splitu podržao je hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu prošetavši se sa suprugom u dresu Vatrenih.

Jedan od najpoznatijih MMA boraca svih vremena Alistair Overeem ovih dana ponovno boravi u Hrvatskoj. Nizozemska borilačka legenda u društvu supruge Sophie Overeem uživa na jadranskoj obali, a na Instagramu je podijelio fotografiju koja je posebno razveselila domaće pratitelje.

Bračni par prošetao se splitskom Rivom odjeven u dresove hrvatske nogometne reprezentacije, a Overeem je uz fotografiju otkrio koliko mu Hrvatska znači.

"Početak ljeta na jednom od mojih najdražih mjesta na svijetu. Hrvatska, hajmo!" napisao je u opisu objave, ujedno podržavši hrvatsku reprezentaciju u utakmici Svjetskog prvenstva protiv Portugala.

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Alistair Overeem i Sophie - 2 Foto: Instagram

Alistair Overeem i Sophie - 3 Foto: Instagram

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Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, a hrvatski pratitelji poželjeli su mu dobrodošlicu i zahvalili na lijepim riječima o zemlji koju često posjećuje.

"Alistair, tvoje ime sada je Ante Overemović", "Idemo, Hrvatska", "Naš!", "Legenda", "Bravo, prvače!", "Trebamo te da popričaš sa sucem, brate", "Ajmoooo", "Hvala na podršci, legendo", pisali su mu u komentarima.

Vjenčanje Alistair Overeem i Sophie u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Vjenčanje Alistair Overeem i Sophie u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Vjenčanje Alistair Overeem i Sophie u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Overeemova poveznica s Hrvatskom traje već godinama. Nekadašnji prvak Strikeforcea, Dreama i K-1 World Grand Prixa redovito ljetuje na hrvatskoj obali, a posebno je vezan za Dalmaciju, gdje je više puta boravio sa suprugom i obitelji. Godine 2025. Sophie i on su se vjenčali u Dubrovniku, a svatovi su bili uređeni u stilu poznate serije "Igra prijestolja", djelomično snimljene upravo na jugu Hrvatske.

Alistair Overeem Foto: Bozo Radic / CROPIX

Iako se posljednjih godina povukao iz vrhunskog MMA-a, Overeem je i dalje aktivan u svijetu borilačkih sportova te često putuje, a čini se da je i ovoga ljeta među njegovim prvim destinacijama za odmor ponovno bila upravo Hrvatska.

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