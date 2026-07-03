Ivana Knoll se oglasila nakon ispadanja Hrvatske: "Barem smo igrali i zabili pošteno!"

Ivana Knoll nakon poraza Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu objavila je fotografije sa stadiona u Torontu uz jasnu poruku.

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva 2026. porazom od Portugala (2:1), a među tisućama navijača koji su u Torontu bodrili Vatrene bila je i Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica.

Nakon emotivnog završetka utakmice Ivana se oglasila na Instagramu, gdje je podijelila niz fotografija sa stadiona. Pozirala je u prepoznatljivoj crveno-bijeloj kombinaciji s hrvatskim kockicama, a uz objavu je poslala snažnu poruku podrške reprezentaciji.

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"Ponosna sam što sam Hrvatica. Barem smo igrali i zabili pošteno!", napisala je uz fotografije, aludirajući na pogodak Ivana Perišića, koji je doveo Hrvatsku u vodstvu.

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 3 Foto: Profimedia

Knoll je tijekom cijelog Svjetskog prvenstva pratila hrvatsku reprezentaciju s tribina, a ni nakon bolnog ispadanja nije skrivala ponos na Vatrene.

Ivana Knoll - 4 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Njezina objava ubrzo je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare podrške, u kojima su se pratitelji složili da je Hrvatska ostavila snažan dojam unatoč završetku natjecanja u šesnaestini finala.

Kako je odbrojavala do utakmice, pogledajte OVDJE.

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