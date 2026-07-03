Evo odakle je Ronaldova Georgina pratila napetu utakmicu Portugala i Hrvatske

Dok je Cristiano Ronaldo predvodio Portugal u dvoboju protiv Hrvatske u Torontu, njegova partnerica Georgina Rodriguez utakmicu je pratila na potpuno drugačiji način.
Dok su brojne kamere na stadionu u Torontu pratile navijače i poznata lica tijekom susreta Hrvatske i Portugala, Georgina Rodriguez ovog puta nije bila među uzvanicima na tribinama.3 vijesti o kojima se priča na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Partnerica Cristiana Ronalda, koji je zabio iz penala, pratila je utakmicu iz udobnosti svog doma, što je pokazala objavama na Instagram Storyju.
Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Georgina Rodriguez na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Na prvoj fotografiji vidi se prijenos ceremonije uoči početka utakmice na velikom televizoru, uz emoji portugalske zastave, dok druga fotografija prikazuje njezina sina kako stoji ispred televizora i prati portugalske reprezentativce u svlačionici neposredno prije izlaska na teren. Uz objavu je dodala i crveno srce.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram
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Time je Georgina dala podršku portugalskoj reprezentaciji i Ronaldu, ali ovaj put iz obiteljskog doma, a ne s tribina stadiona u Torontu, gdje se odigravala utakmica.
Njezine objave brzo su privukle pažnju pratitelja, koji su primijetili da je, za razliku od nekih prethodnih velikih utakmica, odlučila ostati kod kuće i susret pratiti zajedno s djecom.
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