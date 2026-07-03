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Evo odakle je Ronaldova Georgina pratila napetu utakmicu Portugala i Hrvatske

Piše J. C., Danas @ 02:44 Celebrity komentari
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Instagram

Dok je Cristiano Ronaldo predvodio Portugal u dvoboju protiv Hrvatske u Torontu, njegova partnerica Georgina Rodriguez utakmicu je pratila na potpuno drugačiji način.

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