Pogledajte s kim je Rakitić pratio odlučujući okršaj Hrvatske i Portugala!

Legendarni bivši reprezentativac na društvenim je mrežama pokazao kako bodri Vatrene te poslao kratku, ali emotivnu poruku podrške.
Ivan Rakitić još jednom je pokazao da je, unatoč završetku reprezentativne karijere, i dalje jedan od najvećih navijača hrvatske nogometne reprezentacije.3 vijesti o kojima se priča na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Bivši hrvatski reprezentativac uoči utakmice Hrvatske i Portugala na društvenim je mrežama objavio fotografiju na kojoj pozira u prepoznatljivom kockastom dresu s brojem 7, udobno smješten na kauču. U ruci drži limenku pića, a društvo mu pravi njegov psić Teddy.
Ivan Rakitić - 1 Foto: Instagram
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Uz fotografiju je kratko poručio: "Idemo VATRENI. SRETNO!!!", jasno dajući podršku izabranicima uoči važnog susreta.
Rakitić je godinama bio jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije i jedan od heroja srebrne generacije sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a navijači i danas rado prate njegove objave vezane uz Vatrene.
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram
Ivan Rakitić i Raquel Mauri Foto: Instagram
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 8 Foto: Instagram
Fotografija je brzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su mu u komentarima uzvratili porukama podrške Hrvatskoj i poželjeli Vatrenima uspjeh protiv Portugala.
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