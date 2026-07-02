Pogledajte s kim je Rakitić pratio odlučujući okršaj Hrvatske i Portugala!

Legendarni bivši reprezentativac na društvenim je mrežama pokazao kako bodri Vatrene te poslao kratku, ali emotivnu poruku podrške.

Ivan Rakitić još jednom je pokazao da je, unatoč završetku reprezentativne karijere, i dalje jedan od najvećih navijača hrvatske nogometne reprezentacije.

Bivši hrvatski reprezentativac uoči utakmice Hrvatske i Portugala na društvenim je mrežama objavio fotografiju na kojoj pozira u prepoznatljivom kockastom dresu s brojem 7, udobno smješten na kauču. U ruci drži limenku pića, a društvo mu pravi njegov psić Teddy.

Ivan Rakitić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Luka Modrić oduševio gestom iz Kanade: Njegova poruka dirnula je brojne obitelji

Uz fotografiju je kratko poručio: "Idemo VATRENI. SRETNO!!!", jasno dajući podršku izabranicima uoči važnog susreta.

Rakitić je godinama bio jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije i jedan od heroja srebrne generacije sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a navijači i danas rado prate njegove objave vezane uz Vatrene.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 8 Foto: Instagram

Fotografija je brzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su mu u komentarima uzvratili porukama podrške Hrvatskoj i poželjeli Vatrenima uspjeh protiv Portugala.

Galerija 14 14 14 14 14

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Najljepša hrvatska nogometašica podijelila fotku s dečkom Portugalcem, opis je hit!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Nauljena Knoll u grudnjaku i tajicama na utakmici Hrvatske i Portugala, nosila je i svjetski poznat hrvatski simbol