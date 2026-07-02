Luka Modrić oduševio gestom iz Kanade: Njegova poruka dirnula je brojne obitelji

Veliko srce kapetana Vatrenih još jednom je dirnulo Hrvatsku. Luka Modrić iz Kanade je poslao emotivnu poruku podrške dječacima oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije, među kojima je i osmogodišnji Donat.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić pridružio se brojnim poznatim osobama koje posljednjih dana pružaju podršku dječacima oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije, među kojima je i osmogodišnji Donat čija je priča dirnula cijelu Hrvatsku.

Nakon što je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković javno stao uz dječake i njihove obitelji, podršku je iz Kanade uputio i kapetan Vatrenih. Uoči utakmice Hrvatske i Portugala Modrić je izdvojio nekoliko trenutaka kako bi snimio emotivnu videoporuku.

"I ja i Vatreni smo uz DMD dječake", poručio je Modrić, a njegove riječi posebno su dirnule članove Udruge roditelja dječaka oboljelih od Duchenneove mišićne distrofije.

Videoporuku su podijelili na društvenim mrežama uz emotivnu zahvalu.

"Posljednja u nizu stigla je od kapetana naših Vatrenih, Luke Modrića, koji je iz Kanade, uoči utakmice s Portugalom, pronašao malo vremena i za naše dječake. Kapetan najvećeg srca ostavio nas je bez teksta. 'I ja i Vatreni smo uz DMD dječake', poručio je u videoporuci. Luka, još uvijek se tresemo od uzbuđenja i sreće. Hvala ti od srca. DMD dječaci i njihove obitelji uz tebe su i uz naše Vatrene. Sretno protiv Portugala!", poručili su iz Udruge.

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Otkrili su i kako posljednjih dana ne prestaju pristizati poruke podrške iz svih krajeva Hrvatske.

"U posljednja 24 sata naši inboxi, društvene mreže i WhatsApp prepuni su poruka podrške. Videoporuke šalju nam nogometni klubovi, rukometaši, Leo Rados, Blanka Vlašić, Danijel Subašić, Mario Valentić, voditeljice, glumice i pjevačice poput Ide Prester i Doris Pinčić", istaknuli su.

Luka Modrić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Podsjetimo, Donat i ostali dječaci oboljeli od Duchenneove mišićne distrofije zajedno sa svojim obiteljima čekaju odluku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o odobrenju terapije givinostatom, lijeka koji bi mogao usporiti napredovanje ove rijetke genetske bolesti. Odluka HZZO-a očekuje se tijekom srpnja.

Duchenneova mišićna distrofija jedna je od najtežih rijetkih genetskih bolesti koja gotovo isključivo pogađa dječake. Uzrokuje postupno propadanje mišića, zbog čega oboljeli s vremenom gube sposobnost hodanja, zatim funkciju ruku, a u kasnijoj fazi bolest zahvaća i mišiće odgovorne za disanje te rad srca. Iako bolest još uvijek nema lijek, suvremene terapije poput givinostata pružaju nadu da se njezino napredovanje može značajno usporiti.

Luka Modrić - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

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