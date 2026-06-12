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Galerija Spirit of Art predstavila novu izložbu: Što se krije „Iza oka“ slikarice Koraljke Kovač?

Piše OGLAS, Danas @ 15:24 Preporuke komentari
Koraljka Kovač Koraljka Kovač Foto: Vladimira Spindler

Nakon svečanog otvorenja izložbe "Iza oka", zidovi zagrebačke galerije Spirit of Art ostali su ispunjeni tihim odjecima boja koje je sinoć pred brojnom publikom predstavila slikarica Koraljka Kovač.

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Galerija Spirit of Art predstavila novu izložbu: Što se krije „Iza oka“ slikarice Koraljke Kovač?
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Galerija Spirit of Art predstavila novu izložbu: Što se krije „Iza oka“ slikarice Koraljke Kovač?
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