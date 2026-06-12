Galerija Spirit of Art predstavila novu izložbu: Što se krije „Iza oka“ slikarice Koraljke Kovač?

Nakon svečanog otvorenja izložbe "Iza oka", zidovi zagrebačke galerije Spirit of Art ostali su ispunjeni tihim odjecima boja koje je sinoć pred brojnom publikom predstavila slikarica Koraljka Kovač.

Novi postav u središte interesa stavlja ono što se nalazi iza našeg pogleda – bogatu arhivu sjećanja, emocija i osobnih projekcija, ali i odnose koje gradimo s onime što promatramo ili, u slučaju umjetnika, stvaramo kroz likovni izraz. Svakim slojem boje Koraljka Kovač prekriva određenu emociju ili životni događaj, istodobno otvarajući prostor novim iskustvima i prilikama, kako životnim tako i umjetničkim, koje se postupno talože, često izvan naših planova i očekivanja.

Pr Foto: Vladimira Spindler

Ovalne forme dominiraju Koraljkinim novim ciklusom, određujući ga simboličkom interpretacijom koja taj oblik povezuje sa ženskim principom te zaštitničkim i receptivnim prostorom unutarnje ženske stvarnosti. Te forme možemo iščitavati kao utočišta za borbe, padove i pobjede koje umjetnica, trajno uronjena u lirski senzibilitet, uspijeva prenijeti kroz odnos geometrijskih kompozicija i intenzivnog kolorita. Upravo tim likovnim sredstvima materijalizira svoju unutarnju ekspresiju, stvarajući djela snažne emocionalne i simboličke prisutnosti.

Koraljka Kovač Foto: Vladimira Spindler

Koraljka Kovač Foto: Vladimira Spindler

Svaka slika ima svoj ritam i unutarnju ravnotežu, no cijeli ciklus djeluje kao zaokružena cjelina kroz koju umjetnica dijeli iskustva i promišljanja nastala tijekom godina stvaralaštva. Radovi djeluju poput tihih prostora za promatranje i introspekciju, proizašlih iz osobnog životnog iskustva.

Proces nastanka slika otkriva slojevit umjetnički rukopis. Iako je Koraljka Kovač često gradila svoje radove tehnikom kolaža, u ovom ciklusu pristup je slobodniji i fluidniji. Kompozicije se razvijaju prateći tok boje i njezino spontano kretanje, dok ih konture oblika tek suptilno usmjeravaju.

"Nježno i odlučno, Koraljka Kovač i ovoga se puta predstavlja kao slikarica unutarnjih pejzaža koje istražuje i osvještava, stvarajući prostor susreta između vlastitog iskustva i iskustva promatrača.

Koraljka Kovač Foto: Vladimira Spindler

Njezine slike ne zaustavljaju se na onome što vidimo; njihov se puni smisao ostvaruje tek iza oka, u prostoru prožimanja boje i osjećaja, oblika i projekcija koje se u ovom ciklusu otvaraju prema nadi, radosti i punini življenja. "Iznimno nam je drago što smo ostvarili ovu suradnju te što su upravo Koraljkini radovi postali dio novog postava galerije Spirit of Art, koja od jeseni priprema brojna iznenađenja za svoje vjerne pratitelje i podržavatelje, ali i za one koji će to tek postati", izjavila je kustosica Anita Ruso Brečić.

Koraljka Kovač Foto: Vladimira Spindler

Nova izložba u galeriji "Spirit of Art" i ovoga je puta realizirana uz podršku Real grupe, dugogodišnjeg partnera koji kontinuirano prati i podupire kulturne i umjetničke projekte u ovom prostoru u samom srcu Zagreba.