Kapetan Dinama vodio je tešku borbu s bolešću: Strah svakog muškarca njemu je postao stvarnost

Kapetan Dinama Josip Mišić iza sebe ima priču koja nadilazi nogomet, onu o borbi, odricanju i pobjedi nad životnim izazovima.

Dinamo je jučer odigrao povijesnu utakmicu te osvojio naslov prvaka Hrvatske, više o tom sportskom uspjehu čitajte na gol.hr-u.

I dok se o sportskim uspjesima naširoko piše, kapetan Dinama Josip Mišić rijetko u javnost iznosi detalje iz privatnog života. Ipak, jednom je napravio iznimku i otvoreno progovorio o najtežem razdoblju kroz koje je prošao, borbi s teškom bolešću koja mu je promijenila život.

Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Sve se odvijalo 2020. godine, u trenutku kada je kao igrač grčkog PAOK-a bio na vrhuncu karijere i uvršten u idealnu momčad desetljeća kluba iz Soluna. Upravo tada stigla je šokantna dijagnoza – karcinom testisa. Uslijedila je operacija i šestomjesečna pauza koja ga je udaljila od terena, ali ne i slomila njegov duh.

''Operirao sam tumor testisa, ali to je sada iza mene. Bio je jako težak period, ali vratio sam se na teren i to je najbitnije'', iskreno je priznao Mišić za Dinamovu službenu stranicu.

No njegova priča o odricanju počela je i prije bolesti. Profesionalni nogomet odnio mu je dragocjene trenutke u obiteljskom životu. Zbog klupskih obveza nije mogao biti uz suprugu Anu pri rođenju sina Jakova 2018. godine u Zagrebu, dok je nastupao za Sporting iz Lisabona. Isto se ponovilo dvije godine kasnije, kada je kao igrač u Grčkoj propustio i rođenje kćeri Mile u Vinkovcima.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

''Žao mi je što nisam mogao biti uz suprugu na porođaju zbog svojih profesionalnih obveza u klubu'', izjavio je ranije za Večernji list.

U najtežim trenucima najveća snaga bila mu je upravo obitelj – supruga Ana, s kojom se vjenčao 2017. godine u Županji, te djeca Jakov i Mila. Njihova podrška pomogla mu je da prebrodi bolest i vrati se jači nego ikad.

