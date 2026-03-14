Kako Hrvatska sada stoji na kladionicama nakon što su poznati svi predstavnici za Eurosong?

Eurovizijske kladionice već sada otkrivaju prve favorite za pobjedu na Eurosongu 2026., a među zemljama koje prate fanovi našla se i Hrvatska sa svojim ovogodišnjim predstavnicama.

Grupa Lelek predstavljat će Hrvatsku u na Eurosongu 2026. Beču s pjesmom ''Andromeda'', dok se eurovizijska sezona polako zahuktava i među fanovima i na kladionicama.

Prema trenutačnom poretku na eurovizijskim kladionicama, Hrvatska se nalazi na 22. mjestu i zasad joj se daje oko jedan posto šanse za pobjedu. Iako to nije među najvišim pozicijama, eurovizijski fanovi dobro znaju da se poredak na kladionicama često mijenja kako se približavaju polufinala i veliko finale.

Na samom vrhu trenutačno je Finska, kojoj kladionice daju čak 29 posto šanse za osvajanje naslova. Tu zemlju predstavljaju Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom ''Liekinheitin'', koja se već izdvojila energičnim spojem violine i modernog rock zvuka, zbog čega je brzo privukla pažnju eurovizijske publike.

Na drugom mjestu nalazi se Francuska s 12 posto šanse za pobjedu. Francuske boje ove godine brani Monroe s pjesmom ''Regarde!'', koja kombinira modernu produkciju i snažnu vokalnu interpretaciju.

Treće mjesto trenutačno drži Danska, čiji predstavnik Søren Torpegaard izvodi pjesmu ''Før vi går hjem'' i ima 11 posto šanse za pobjedu.

Među pet najvećih favorita nalaze se još Grčka te Australija.

Ovih dana na stranicama Eurosonga objavljen je i službeni spot za ''Andromedu'', kakve su reakcije fanova čitajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Prvi nastup omiljene folkerice nakon poroda, i to kao gošća hrvatskoj pjevačici u Beogradu!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Koja priča stoji iza neobičnog imena pjevačice koja je na Dori završila spletom okolnosti?