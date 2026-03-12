Možete li vjerovati da je ovaj čovjek nekad bio pravi ljepotan?

Današnji prizori svjedoče o teškom razdoblju u životu glumca čija je karijera nekoć bila na samom vrhuncu.

Američki glumac Mickey Rourke nedavno se našao u velikim financijskim problemima. Sud u Los Angelesu donio je odluku o njegovoj deložaciji iz kuće nakon što nije platio dug za najamninu u iznosu većem od 59 tisuća dolara.

Prema sudskim dokumentima, vlasnik kuće pokrenuo je postupak jer Rourke nije podmirio dugovanja, a kako glumac nije reagirao na obavijest o deložaciji u zakonskom roku, sud je presudio u korist stanodavca. Time je vlasnik dobio pravo na kuću, a ugovor o najmu je raskinut. Presuda je stigla je samo mjesec dana nakon što je Rourke odbio novac koji su mu obožavatelji prikupili putem GoFundMe kampanje. Više o tome pisali smo OVDJE.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Ovi problemi samo su nastavak niza kontroverzi koje su posljednjih mjeseci pratile glumca. Prošle godine Rourke je izbačen iz britanskog reality showa ''Celebrity Big Brother'' zbog neprimjerenog ponašanja i uvredljivih komentara upućenih JoJo Siwi, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i osude na društvenim mrežama.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Mickey Rourke, rođen kao Philip Rourke Jr., proslavio se 80-ih godina filmovima koji su ga lansirali u sam vrh Hollywooda.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Brojni ga pamte po erotskoj drami "Devet i pol tjedana", u kojem je glumio s Kim Basinger i odradio nekoliko seksi scena, a početkom 90-ih glumio je akcijskim hitovima "Harley Davidson i Marlboro Man" s holivudskim facama Don Johnsonom i Tomom Sizemorom.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

No 1991. godine iznenada se odlučio profesionalno baviti boksom, koji je amaterski trenirao kao tinejdžer. Tada 39-godišnji Rourke objasnio je kako nema poštovanja prema sebi kao glumcu i da ima osjećaj kao da samog sebe uništava. Tijekom boksačke karijere podlegao je mnogim ozljedama među kojima su slomljeni nos, slomljeni nožni prsti i rebra, razdvojeni jezik i jako natučeni obrazi. Zbog svih ozljeda lica morao je na plastične operacije u kojima su mu radili rekonstrukciju, a ožiljci su i dan danas vidljivi na njegovom licu.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Veliki povratak imao je sredinom 2000-ih ulogama u filmovima "Sin City" i "Hrvač", no ni to mu nije pomoglo da se potpuno vrati na stare staze slave.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Nekada jedan od najvećih holivudskih zavodnika i glumaca čije su uloge punile kina, Mickey Rourke danas prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja svog života. Njegova priča još jednom pokazuje koliko su slava i padovi u svijetu showbusinessa često samo dvije strane iste medalje.

