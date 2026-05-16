Bugarska zvijezda priznala da je htjela odustati od Eurosonga prije velikog preokreta

Iako je u četvrtak oduševila mnoge fanove Eurosonga, bugarsku predstavnicu Daru umalo nismo gledali na natjecanju.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Veliko iznenađenje u polufinalima priredila je Bugarska, koja se nakon trogodišnje pauze vratila na Eurosong. Na veliku europsku pozornicu poslala jedno od svojih najjačih imena – pjevačicu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Njezina pjesma "Bangaranga" opisana je kao moderni i energični pop-dance singl koji nosi njezin prepoznatljiv stil, a svojom energijom pokazala se kao odličan dodatak večeri.

Pravim imenom Darina Yotova, Dara je rođena 1998. godine u Varni, a šira publika upoznala ju je još 2015. kada je sudjelovala u showu "X Factor Bulgaria". Iako nije odnijela pobjedu, njezin talent i energija bili su dovoljni da osigura mjesto među najperspektivnijim mladim izvođačima.

Nakon natjecanja započinje ozbiljnu karijeru i vrlo brzo izbacuje hitove koji je lansiraju u sam vrh bugarske pop-scene. Njezin debitantski singl "K’vo ne chu" postaje veliki uspjeh, a tijekom godina potvrđuje status zvijezde nizom pjesama i albuma.

Osim glazbe, publiku je osvojila i na televiziji – kao mentorica u showu "The Voice of Bulgaria", gdje je čak dva puta pobijedila sa svojim kandidatima, ali i nastupima u zabavnim emisijama poput "Dancing Stars".

Iako je tijekom priprema razmišljala o povlačenju zbog negativnih komentara dijela publike, Dara je na kraju odlučila stati na pozornicu i pokazati zašto je jedna od vodećih izvođačica svoje generacije.

Poznata po snažnoj energiji, modernom zvuku i vizualno upečatljivim nastupima, Dara je na Eurosong došla kao ozbiljan kandidat koji želi napraviti međunarodni iskorak.

