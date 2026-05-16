Talijanski zavodnik s Eurosonga i djed troje unučadi probudio je želju za starim vremenima!

Sal Da Vinci, najstariji natjecatelj Eurosonga 2026., osvojio je publiku nostalgičnim i teatralnim nastupom pjesme "Per sempre sì", spojivši klasičnu talijansku baladu, italodisco i romantičnu vjenčanu scenografiju koja dodatno naglašava njegov prepoznatljivi starinski šarm.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup talijanskog predstavnika Sala Da Vincija, najstarijeg natjecatelja Eurosonga 2026., opisan je kao nostalgičan i teatralan spoj klasične talijanske balade i italodisca, a pjesmu "Per sempre sì" prati scenski koncept inspiriran vjenčanjem s mladenkom, plesačima i romantičnom atmosferom.

Tijekom izvedbe izmjenjuju se intimni trenuci i velika festivalska energija, dok završnica uključuje efektno otkrivanje talijanske zastave kroz kostimografiju i koreografiju, a publika i eurovizijski mediji posebno su pohvalili njegovu karizmu, emotivnu interpretaciju i starinski talijanski šarm.

Kakav vam je bio nastup Sala Da Vincija u finalu Eurosonga 2026.? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Galerija 25 25 25 25 25

Ovaj odnedavno 57-godišnjak, posljednjih je mjeseci doživio drugi uzlet u karijeri koji je kulminirao najvećim mogućim priznanjem: pobjedom na Sanremu 2026. krajem veljače. Od 30 izvođača koji su nastupali na 76. izdanju najvećeg festivala talijanske glazbe, pjevač pravog imena Salvatore Michael Sorrentino je osvojio najviše podrške tijekom cijelog natjecanja, iako je u superfinalu više glasova publike imao Sayf, a prvome kome se zahvalio jest svom Napulju.

Sal Da Vinci - 3 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 5 Foto: Afp

Iako ga publika danas doživljava kao napuljskog pjevača, Sal Da Vinci je rođen 7. travnja 1969. u New Yorku, tijekom turneje svog oca, legendarnog Maria Da Vincija. Odrastao je u Napulju, a već kao dječak ulazi u svijet showbiza: prvi nastup pred publikom koja je platila ulaznicu imao je sa samo šest godina, a vrlo rano kreće i s prvim snimkama te kazališnim angažmanima uz oca.

Sal je od početka gradio karijeru na spoju glazbe i teatra. U biografijama se redovito ističe njegova dugogodišnja prisutnost u kazališnim projektima i činjenica da mu je pozornica drugi dom, osobito u Napulju.

Na Sanremu se prvi put natjecao 2009. i tada osvojio treće mjesto s pjesmom "Non riesco a farti innamorare". Nakon 17 godina vratio se u natjecanje i otišao do kraja: Sanremo 2026 osvaja s "Per sempre sì".

Sal Da Vinci - 1 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 3 Foto: Profimedia

Pjesma je zamišljena kao velika, filmska priča o paru koji je prošao i najteže trenutke, ali svejedno bira da svaki dan iznova. U talijanskim medijima Sal je opisao pjesmu kao slavljenje najvećeg obećanja: onog "sì" koje spaja dvije duše zauvijek. Upravo zato se već u Italiji govori da bi "Per sempre sì" mogla postati nova omiljena pjesma za vjenčanja i zaruke.

Ovu pjesmu posvetio je supruzi Paoli Pugliese, za koju se oženio 1992. godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Francesca i kćer Annachiaru, te troje unučadi Salvatorea, Antonija i Ninu, koja je i sama postala velika zvijezda zaplesavši u jednoj emisiji u kojoj je gostovao njezin djed.

Sal Da Vinci - 2 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 3 Foto: Profimedia

Iako Sal nikad nije u potpunosti nestao, posebno iz kazališta, izvan reflektora javnosti je bio godinama, sve dok se 2024. nije dogodio viralni moment s hitom "Rossetto e caffè". U intervjuu je izravno zahvalio Generaciji Z što je pjesmu pogurala do ogromne popularnosti, naglašavajući da je uspjeh krenuo odozdo, a ne s velikih TV pozornica.

Sal Da Vinci - 4 Foto: Afp

Sal Da Vinci - 1 Foto: Afp

Nakon pobjede na Sanremu, Sal Da Vinci je na konferenciji za medije potvrdio da ide na Euroviziju, naglašavajući koliko mu znači iznijeti talijansku glazbu izvan granica zemlje. Ovime je postao najstariji talijanski pjevač koji će stati na pozornicu Sanremovog mlađeg brata, nadmašivši dosadašnjeg rekordera Peppina di Caprija koji je imao 52 godine kada je predstavljao Talijane na Eurosongu 1991. u Rimu.

Zanimljivo, upravo je di Capri bio zadnji talijanski eurovizijski predstavnik koji je u svojoj pjesmi imao napolitanski jezik, kojeg će upravo Da Vinci vratiti na Eurosong poslije 35 godina.

Više o finalu pročitajte OVDJE.