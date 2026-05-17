Potresna objava drniškog glazbenika nakon hladnokrvnog ubojstva tinejdžera

Drniš je zavijen u crno nakon brutalnog ubojstva 18-godišnjeg mladića, a od njega se emotivnom objavom oprostio i drniški glazbenik Peki.

Drniš je sinoć zadesila ogromna tragedija. Nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg mladića, od njega se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio i drniški glazbenik Josip Pekas, publici poznatiji kao Peki.

Poznati treper podijelio je potresne riječi kojima je izrazio tugu, ali i bijes zbog tragedije koja je prerano ugasila jedan mladi život.

''Večeras naš grad ne spava. Svitla gore ko i svake druge večeri, ali ništa više nije isto. Jedan mladi život ugašen je prerano. Brutalno i besmisleno. Momak od samo 19 godina izašao je zaraditi pošteno svoj kruh. Dostaviti nekome hranu. Odraditi smjenu i vratiti se kući. Imao je planove. Snove, ljude koji su ga voljeli. Imao je cijeli život ispred sebe. A sada ga više nema...'', napisao je Peki.

Peki Foto: Josip Bandic / CROPIX

U nastavku objave osvrnuo se na bol koju prolazi obitelj ubijenog mladića, ali i cijela zajednica.

''Najstrašnije je pomisliti na trenutak kada je njegova obitelj shvatila da se neće vratiti. Na tišinu koja je nastala nakon poziva kojeg nijedan roditelj ne bi smio primiti. Na praznu sobu. Nepročitane poruke. Nedovršene planove i život koji je stao u jednoj noći'', poručio je.

Peki nije skrivao ni ogorčenje zbog činjenice da je, kako tvrdi, isti počinitelj već ranije oduzeo jedan život.

''A još je strašnije znati da je ovo napravilo isto g*vno koje je već jednom oduzelo nečiji život. Večeras ne plače samo jedna obitelj. Plače cili grad. Jer svi osjećamo istu tugu, isti šok i isto pitanje. Zašto je opet moralo završiti ovako? Počivaj u miru, dječače. Grad plače za tobom'', zaključio je glazbenik.

Peki na Instagramu Foto: Screenshot

Objava se ubrzo proširila društvenim mrežama, a brojni građani u komentarima izražavaju tugu, suosjećanje i nevjericu zbog tragedije koja je potresla cijeli Drniš.

Šibensko-kninska policija još intenzivno traga za 50-godišnjakom koji je na terasi obiteljske kuće u subotu oko 23 sata iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka. Više o slučaju čitajte OVDJE.

