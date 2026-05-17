Ove tri države u finalu Eurosonga nisu dobile nijedan bod publike

U finalu 70. izdanja Eurosonga publika je neke izvođače nagradila stotinama bodova, dok tri države nisu dobile baš nijedan glas gledatelja.

Pobjednica 70. izdanja Eurosonga je bugarska predstavnica Dara s pjesmom ''Bangaranga''. U velikom finalu osvojila je ukupno 516 bodova – 204 od stručnih žirija i čak 312 od publike.

No dok su neki slavili, tri su države finale završile bez ijednog boda publike.

Najlošije je prošao predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva, glazbenik umjetničkog imena Look Mum No Computer, koji je izveo pjesmu ''Eins, Zwei, Drei''. Završio je na posljednjem, 25. mjestu sa svega jednim bodom – i to od stručnog žirija. Publika mu nije dala nijedan bod.

LOOK MUM NO COMPUTER - 2 Foto: Afp

Bez podrške gledatelja ostala je i Njemačka. Sarah Engles predstavljala je zemlju s pjesmom ''Fire'', a jedinih 12 bodova dobila je od žirija. Time je završila na 23. mjestu finala.

Sarah Engels - 4 Foto: Afp

Istu sudbinu doživjela je i Belgija. Essyla je s pjesmom ''Dancing on the Ice'' osvojila 36 bodova, no svi su stigli od stručnih žirija. Belgijska predstavnica finale je završila na 21. mjestu.

ESSYLA, Belgija Foto: Profimedia

Na samom dnu poretka našla se i Austrija, ovogodišnja zemlja domaćin. Mladi glazbenik Cosmo s pjesmom ''Tanzschein'' osvojio je ukupno šest bodova – jedan od žirija i pet od publike – što mu je bilo dovoljno za 24. mjesto.

Cosmó, Austrija Foto: Profimedia

A sve detalje o finalu Eurosonga pronađite OVDJE.

Tko je nova pobjednica Dara, čitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Jeste li primijetili što su lelekice gestikulirale tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Cijela Europa pita se isto: Što je zapravo Bangaranga?