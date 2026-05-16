Ledena kraljica Eurosonga? Belgijka unijela misterioznu atmosferu u veliko finale

Mračan i teatralan nastup belgijske predstavnice je privukao pažnju publike zbog zanimljive glazbene priče.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup belgijske predstavnice Essyle na Eurosongu 2026. je mračan, teatralan i vizualno vrlo upečatljiv spoj electro-popa i scenskog spektakla, a pjesmu "Dancing on the Ice" prati atmosfera misterije, hladnoće i emocionalnog kaosa. Započinje u gotovo filmskoj atmosferi — Essyla stoji sama na pozornici uz snažan vjetar i dugi prozirni plašt koji se širi iza nje, stvarajući dojam ledene kraljice i osjećaj izolacije.

Essyla, pravim imenom Alice Van Eesbeeck, novo je lice belgijske glazbene scene koje već sada privlači veliku pažnju.

Rođena 1996. godine u Perwezu, odrasla je između Flandrije i Valonije, što je snažno oblikovalo njezin glazbeni identitet. Upravo ta kombinacija kultura osjeti se i u njezinoj glazbi, koja spaja elemente popa, jazza, folka i šansone.

Glazbom se počela baviti od malih nogu, a šira publika upoznala ju je 2020. kada je sudjelovala u showu "The Voice Belgique", gdje je stigla do finala i osvojila drugo mjesto. Taj joj je uspjeh otvorio vrata glazbene industrije, nakon čega počinje graditi samostalnu karijeru.

ESSYLA, Belgija Foto: Profimedia

Godine 2023. objavila je svoj prvi singl "Let You Go" te EP "I’ll Be Okay", čime je jasno dala naslutiti da ima potencijal za velike stvari.

Veliki iskorak dogodio se kada ju je belgijska televizija RTBF internim putem odabrala za predstavnicu na Eurosongu 2026. U Beču će se predstaviti s pjesmom "Dancing on the Ice", nakon višemjesečnih špekulacija o tome da se za Belgiju vraća nekadašnji predstavnik Loïc Nottet.

Njezin stil karakteriziraju snažan vokal i emotivna interpretacija, a pjesme često nose poruke samopouzdanja i osobne snage. Upravo zbog toga mnogi je već sada vide kao jednu od zanimljivijih predstavnica nove generacije eurovizijskih izvođača.

