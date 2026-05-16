Vatreni spektakl lijepe Njemice podigao temperaturu u finalu Eurosonga

Vatreni i teatralni nastup Sarah Engels dodatno je privukao pažnju publike na Eurosongu uz zanimljivu karijeru koja uključuje glazbu, brojne televizijske showove i privatni život pod povećalom javnosti.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Njemačka predstavnica Sarah Engels svoj nastup na Eurosongu 2026. je opisala kao spoj energije, emocije i scenskog spektakla, a pjesmu "Fire" prati vatrena koreografija i teatralna scenografija. Na pozornici je nastupala uz četvero plesača, a jedan od trenutaka koji je posebno privukao pažnju jest pokret u kojem se baca unatrag s platforme u ruke plesača.

Ova 33-godišnjakinja širu popularnost je stekla 2011. godine sudjelovanjem u showu "Deutschland sucht den Superstar", gdje je nakon početnog ispadanja vraćena u natjecanje i na kraju osvojila drugo mjesto. Nakon toga započela je uspješnu glazbenu karijeru, a njezin debitantski singl "Call My Name" dosegao je drugo mjesto njemačkih top-lista, što joj je i dalje najbolji plasman na njemačkim glazbenim listama. Nastup u DSDS-u joj nije jedini televizijski nastup - kroz godine sudjelovala je u njemačkim verzijama emisija "Ples sa zvijezdama", "Dobar, bolji, najbolji... britanski slastičar", "Maskirani pjevač" i "Zvijezde kližu".

Tijekom godina je objavila više albuma i singlova, čime se etablirala kao jedno od poznatijih lica njemačke pop scene. Osim solo karijere, bila je dio dueta sa svojim tadašnjim suprugom Pietrom Lombardijem, s kojim je bila u braku od 2013. do 2019. godine.

Zanimljivo, zahvaljujući svojem talijanskom porijeklu, predstavljala je Italiju na jedinom izdanju natjecanja Free European Song Contest, koje je Stefan Raab organizirao nakon što je zbog Covida-19 otkazan Eurosong. U kategoriji 16 izvođača, koji vuku porijeklo iz neke druge zemlje, a radom su vezani uz Njemačku, osvojila je 13. mjesto.

U privatnom životu majka je dvoje djece, a nakon razvoda od Lombardija, s kojim ima sina Alessija, ponovno se udala za nogometaša Juliana Büschera te zajedno imaju kćer Soleu.

