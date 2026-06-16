Kako navijačka tematika zvuči u rock verziji? Poslušajte novu pjesmu ''Naprijed naši''

Predstavljena je nova navijačka rock pjesma ''Naprijed naši'', koja kroz zaraznu melodiju i autentične navijačke kadrove slavi zajedništvo, emocije i nogometnu strast.

Povodom Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, predstavljena je nova navijačka rock pjesma ''Naprijed naši'' – vesela, pjevna i energična skladba koja slavi zajedništvo, emocije i posebnu atmosferu koju nogomet stvara među ljudima.

Pjesma pokušava uhvatiti onaj dobro poznati trenutak kada se navijači okupe bez obzira na godine, grad ili životne priče. Trenutak kada se obuku kockasti dresovi, kada pjesma spontano krene s trgova, terasa i ulica, kada se nepoznati ljudi grle nakon gola i kada cijela zemlja, barem na kratko, diše kao jedno.

Posebnu priču nosi i videospot. Za razliku od većine navijačkih videa koji nastaju tijekom samih utakmica, velik dio materijala za spot snimljen je još 2016. i 2018. godine pravom kamerom na različitim lokacijama u Zagrebu i Zaprešiću. Kamere su tada bilježile autentične navijačke trenutke na trgovima, okupljalištima i mjestima gdje je vladala prava nogometna euforija, objasnio je osnivač ovog projekta Tomislav Mihha Mihalić.

Godinama kasnije, ti su kadrovi dobili novi život. Kako bi se zaokružila priča i povezali dijelovi koji su nedostajali, u završnoj fazi produkcije korištena je i umjetna inteligencija, koja je pomogla spojiti postojeće snimke u jedinstvenu vizualnu cjelinu. Rezultat je spoj stvarnih navijačkih emocija zabilježenih prije gotovo deset godina i suvremenih tehnologija koje su omogućile da priča bude dovršena upravo uoči novog svjetskog nogometnog spektakla.

Pjesma je nastala u sklopu projekta Kriptolokeri, autorskog AI/glazbeno-vizualnog projekta, s kojim je Tomislav 2024. napravio prvi hrvatski AI video album i prvi hrvatski AI film.