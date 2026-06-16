Kći nekadašnje loto-djevojke je trudna, suprug je od nje stariji čak 23 godine

Obitelj poznate voditeljice uskoro će biti bogatija za još jednog člana. Vijest o prinovi razveselila je brojne pratitelje, a budući roditelji ne kriju uzbuđenje zbog novog životnog poglavlja koje ih očekuje.

Teodora Kunić, kći poznate voditeljice Suzane Mančić, uskoro će se ostvariti u ulozi majke.

Sretna vijest privukla je veliku pozornost javnosti nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije na kojima se jasno vidi njezin trudnički trbuh.

Suzana Mančić i Teodora Kunić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Fotografije su nastale tijekom druženja u jednom restoranu, a objavio ih je njihov kum. Teodora je za tu prigodu odabrala elegantnu i lepršavu haljinu svijetle krem boje koja je istaknula njezinu trudničku figuru. Buduća majka nije skrivala zadovoljstvo, a brojni pratitelji uputili su joj čestitke i lijepe želje.

Suzana Mančić, Teodora Kunić (FOTO: Instagram)

Teodora i njezin suprug Miroslav Talijan od početka svoje veze privlače pažnju javnosti zbog razlike od 23 godine. Unatoč brojnim komentarima, par je svoju vezu gradio daleko od medijske pozornosti, a sada s nestrpljenjem očekuju dolazak prinove, prenosi Blic.

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Suzana Mančić - 4 Foto: Suzana Mančić/Instagram

Suzana Mančić - 3 Foto: Suzana Mančić/Instagram

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Tijekom dugogodišnje vojne karijere obnašao je niz odgovornih dužnosti te je napredovao do visokih zapovjednih funkcija u Vojsci Srbije. Osim vojne karijere, posvetio se i obrazovanju te je stekao zavidne akademske kvalifikacije iz područja sigurnosti i obrane.

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Vijest o trudnoći razveselila je obitelj i prijatelje, a mnogi vjeruju kako Suzanu Mančić uskoro očekuje jedna od najljepših životnih uloga – ona bake. Fotografije budućih roditelja izazvale su mnoštvo pozitivnih reakcija, a javnost s velikim zanimanjem prati njihovo novo životno poglavlje.

Suzana Mančić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Suzana Mančić Foto: M.P./ATAImages

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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