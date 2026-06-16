Internetom se proširili uznemirujući kadrovi pada helikoptera u kojem je poginuo glazbenik

Snimka kobne nesreće u kojoj je život izgubio glazbenik Oliver Tree brzo se proširila, a prizori zabilježeni nadzornim kamerama šokirali su njegove obožavatelje diljem svijeta.

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka pada helikoptera u nesreći koja je odnijela šest života, među kojima je bio i američki glazbenik Oliver Tree. Videozapis, koji su zabilježile nadzorne kamere, prikazuje trenutak pada jedne od letjelica nakon sudara dvaju helikoptera u Rio de Janeiru.

Oliver Tree - 7 Foto: Profimedia

Snimka se velikom brzinom proširila platformom X, dok su se ubrzo pojavile i fotografije s mjesta tragedije. Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila iznad prostora za parkiranje električnih vozila, a nakon pada izbio je veliki požar. Lokalni mediji navode da je vatra zahvatila najmanje dvadeset automobila koji su se u tom trenutku bili parkirani u dvorištu.

BREAKING: CCTV footage of the helicopter crash that killed American singer Oliver Tree and Argentine YouTuber Gaspi, along with four others. pic.twitter.com/pNFyEJUchF — Random Hero (@RandomHeroWX) June 14, 2026

Mjesto nesreće Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mjesto nesreće Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Među poginulima je bio i 32-godišnji Oliver Tree, glazbenik poznat po hitovima ''Life Goes On'', ''Miss You'' i ''Alien Boy''. Nesreća se dogodila nedugo nakon njegova nastupa u São Paulu, tijekom aktualne svjetske turneje.

Još fotografija s mjesta nesreće pogledajte OVDJE.

Oliver Tree - 8 Foto: Profimedia

Posebnu pozornost javnosti privukle su i Treejeve izjave iz travnja ove godine, kada je u podcastu ''The Zach Sang Show'' govorio o svojoj ostavštini i planovima za raspodjelu imovine.

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''Ne vjerujem da je ikakvo bogatstvo ili stvari koje se od njega stvaraju moje'', rekao je tada glazbenik.

Oliver Tree - 3 Foto: Profimedia

Govoreći o tome što bi se dogodilo s njegovim novcem nakon smrti, istaknuo je da želi da sredstva budu usmjerena prema umjetnicima i kreativnim projektima.

''Ljudi će konačno cijeniti moje glupe, proklete videozapise i moje glupe, proklete pjesme. Tada će te ljudi cijeniti, kad te više ne bude'', izjavio je.

Oliver Tree - 2 Foto: Profimedia

Oliver Tree posljednjih je godina izgradio status jednog od najoriginalnijih izvođača alternativne glazbene scene, poznat po specifičnom vizualnom identitetu, satiričnom humoru i milijunskim pregledima na streaming platformama. Vijest o nesreći i snimka koja je dospjela u javnost izazvale su brojne reakcije njegovih obožavatelja diljem svijeta.

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Više o tragediji koja je odnijela život 32-godišnjeg glazbenika donosimo OVDJE

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