Pogledajte kakvu maskicu mobitela nosi Luka Modrić, ima veze s Thompsonom!

Detalj s mobitela Luke Modrića privukao je pažnju navijača i fotografa po dolasku hrvatske reprezentacije u Dallas, a mnogi su odmah prepoznali motiv inspiriran jednim od najupečatljivijih trenutaka s koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra od 22 sata protiv Engleske odigrati svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026.

Po dolasku reprezentacije veliku pažnju privukle su fotografije snimljene prilikom odlaska iz Alexandrije, mjesta u kojem je smještena hrvatska baza tijekom prvenstva. Među njima se posebno istaknula fotografija kapetana Luke Modrića.

Luka Modrić - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Na fotografiji Modrić pozdravlja okupljene navijače držeći mobitel u ruci, no mnogima nije promaknuo detalj na njegovoj zaštitnoj maskici. Na njoj se nalazi prikaz Djevice Marije, motiv inspiriran svjetlosnim spektaklom koji je izveden dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona.

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Podsjetimo, tijekom Thompsonova koncerta održanog krajem srpnja prošle godine u Zagrebu, nakon pjesme ''Neću izdat ja'', na noćnom nebu pojavili su se dronovi koji su formirali likove Gospe i križa, kao i motive krunice i anđela. Upravo je jedan od tih prizora pronašao mjesto i na Modrićevoj maskici za mobitel.

Dronovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dronovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Cropix

Dronovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona Foto: Ivana Grgić/CROPIX

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Kapetan hrvatske reprezentacije i ranije je javno pokazivao svoju privrženost vjeri. Godinama je koristio kostobrane ukrašene vjerskim motivima, ali i fotografijama članova svoje obitelji, koje su mu često služile kao dodatna inspiracija na terenu.

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