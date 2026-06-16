Pozlilo autoru pjesme ''Ako ne znaš šta je bilo'', fotografijom s Hitne zabrinuo je obožavatelje

Poznati hrvatski tekstopisac i član sastava Hrvatske ruže Neno Ninčević zabrinuo je svoje pratitelje nakon što je otkrio da mu je iznenada pozlilo te da je završio na liječničkoj obradi.

Tekstopisac i član sastava Hrvatske ruže, Neno Ninčević, otkrio je svojim pratiteljima da je doživio zdravstveni problem zbog kojeg je završio na liječničkom pregledu.

Srećom, nakon početne zabrinutosti stigle su dobre vijesti.

"Bogu hvala, ipak nije infarkt. Evo tko me danas spasio… i to na zadnji radni dan prije mirovine. Neno je oborio svjetski rekord u visini tlaka...", napisao je Ninčević uz fotografiju snimljenu u medicinskoj ustanovi.

Na fotografiji pozira sa zdravstvenim djelatnicama kojima je javno zahvalio na brzoj reakciji i pomoći. Iako je situacija u prvi mah izazvala strah od srčanog udara, pokazalo se da nije riječ o infarktu, što je Ninčević dočekao s velikim olakšanjem.

Nenad Ninčević - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

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Njegova objava izazvala je brojne reakcije prijatelja, kolega i obožavatelja koji su mu u komentarima poželjeli brz oporavak te poručili da više pazi na zdravlje.

Podsjetimo, Neno Ninčević jedan je od najpoznatijih hrvatskih autora zabavne glazbe, a tijekom karijere potpisao je brojne hitove domaće glazbene scene, među kojima i ''Ako ne znaš šta je bilo'' Marka Perkovića Thompsona.. Posljednjih godina aktivan je i kroz projekt Hrvatske ruže, s kojim nastupa diljem Hrvatske.

Nenad Ninčević, skladatelj Foto: Dnevnik Nove TV

Nenad Ninčević Foto: Lucija Ocko / CROPIX

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