Neno Ninčević o pjesmi koju je napisao u teškom životnom razdoblju: ''Neuspješno sam umirao drugi put...''

Nakon velikog dueta s Thompsonom u pjesmi "Ako ne znaš šta je bilo", Hrvatske ruže vraćaju se s novim hitom. S Josipom Ivančićem obradili su njegovu pjesmu "Na kamenu rođen", koja je u jednom danu dospjela blizu samog vrha popularnosti. Našoj ekipi IN magazina otkrili su kako dogovaraju suradnje te hoće li nastupiti na Thompsonovu koncertu u Sinju.

Nakon što ju je prvi put prije deset godina otpjevao Josip Ivančić, pjesma Na kamenu rođen dobila je novo ruho. Ovog puta u izvedbi Josipa i Hrvatskih ruža.

''Napisao sam je u jednom dosta teškom momentu u svom životu kad sam zapravo neuspješno umirao drugi put, tad sam imao samo karcinom, sad su mi rezali noge, a to je bio samo karcinom ali sam uspio preživjet, pa sam htio ostavit svojoj djeci jednu priču o tome gdje su im preci, gdje sam ja rođen i gdje bi zapravo volio ostat zauvijek. To je zapravo cijela priča. Josip je to fenomenalno otpjevao u svoje vrijeme'', govori Neno Ninčević.

Josipu je ta pjesma bila svojevrsna glazbena osobna iskaznica. Godinama je, kaže, nastupe otvarao upravo s njom.



''To je jedna od rijetkih pjesama koju sam na prve taktove koje sam čuo, na prve riječi odmah se naježio i rekao to će biti hit'', govori.

U samo dva dana došla je blizu samog vrha takozvanog trendinga na Youtubeu.



Nastale prije 3 godine, Hrvatske ruže najveću su popularnost stekle s pjesmom Ako ne znaš što je bilo. Ona danas ima 19 milijuna pregleda.



''Ne možemo nikako zaboraviti kolika je Markova karizma i teško bi se dobacilo tako daleko da nije Marko bijo s nama, dakle hvala ti Marko. To je bilo zamišljeno prvo kao Hrvatske ruže i Thompson, međutim kad je Thompson došao u studio, krenuo je pilot, on ni ne zna da smo stavili pilot - to je bilo toliko dobro da je to bilo jednostavno čudo'', govori Neno.

Prvu pjesmu snimili su još 2023., pod nazivom Kardinale, čijim stihovima slave domovinu te kardinala Alojzija Stepinca. Upravo su prema stihovima te pjesme dobili ime Hrvatske ruže.

''Hrvatske ruže su nastale kao moj zavjet blaženom kardinalu Stepincu i 2026. ako ja budem živ i zdrav, nisam previše zdrav, ali budem li koliko toliko živ i koliko toliko zdrav, mi ćemo 2026. posvetiti jednoj velikoj priči, jednoj velikoj turneji na neki način da Vatikan čuje naš glas, da se skupimo i mislim da je vrijeme da blaženi postane svet'', govori Neno Ninčević.

Momci se sada pripremaju za nastup u Kninu za Oluju. To je jedan od razloga i zašto neće nastupiti na Thomsponovu koncertu u Sinju.



''Hrvatske ruže imaju tako gust raspored da mi nismo razgovarali o Sinju, a da sad i razgovaramo to je doslovno prekasno. Mi smo isto nekakav, imamo svoje obaveze da je to na vrijeme došla obavijest mi bi s velikim zadovoljstvom došli'', govori Neno.

Ninčević je jedan od najplodnijih i najdugovječnijih autora u regiji. Napisao je hitove i hitove, međutim, nisu sve odmah zaživjele.



''A Geni kameni nisu bili 7 godina hit. Dalmacija ružo procvala smo bili na nekom festivalu zadnji, vratili smo se kući kao ajme nama što je ovo. Evo sad Poljud Grmi. Geni kameni grme stadioni, grmi Hipodrom. Puno toga je bilo, pa Dalmatinac sam. Dalmatinac sam nitko nije znao da postoji, bila je na festivalu 17. još sam ja bio direktor, da sam bar sebi namjestio'', govori.

Josipa Ivančića dugo nije bilo na sceni. No sada je spreman za povratak.



''Ja nisam specifičan glazbenik, sporedno sa glazbom bavim se još nekim poslovima, na neki način nisam klasični glazbenik. Imam svoje neke prioritete a to je da poslovi koje radim neovisno o glazbi su mi sad momentalno na prvom mjestu, a sad s duetom s hrvatskim ružama i kako se pokrenula lavina i sa Nenom koji mi je veliki prijatelj, on me nagovorio da sad nastavim i ne stajem'', govori Josip.

Prije gotovo 15 godina sudjelovao je u jednom reality showu. I danas ga, kažu, po tome prepoznaju. A on je ondje upoznao suprugu Jelenu. Poslije su dobili i dvoje djece. Sin Toma pohvalio se da je uspješan nogometaš.



''Što kažu kod nas Bože mu zdravlja, moj sin Toma koji je aktivno 7 godina u nogometu i određene zapažene rezultate imao ima i sada, Ima perspektivu da bude uspješan nogometaš. A to je dio koji je meni najdraži period života'', pohvalio se ponosni Josip.

No vjerujemo da će i on, ali i Hrvatske ruže, ispisati još mnogo uspješnih glazbenih priča.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.