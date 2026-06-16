Preminula je zvijezda kultnog Alfa, obitelj je fanove ganula posvetom

Anne Schedeen, glumica koju je publika diljem svijeta zavoljela kao Kate Tanner u kultnoj humorističnoj seriji ''Alf'', preminula je u 78. godini života te iza sebe ostavila bogatu televizijsku karijeru i generacije obožavatelja.

Američka glumica Anne Schedeen, koju milijuni gledatelja diljem svijeta pamte po ulozi Kate Tanner u kultnom sitcomu ''Alf'', preminula je u 78. godini života.

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj objavom na društvenim mrežama, navodeći kako je glumica preminula mirno u svom domu. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Anne Schedeen - 3 Foto: Profimedia

U emotivnoj poruci obitelj se oprostila od glumice ističući njezinu snažnu osobnost, kreativnost i neiscrpnu životnu energiju.

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"Ostavlja za sobom izvanredno nasljeđe kreativne energije, oštroumnog humora, radosti u svojoj obitelji, obožavanja malih pasa, strasti prema kupovini u second-hand trgovinama i ljubavi prema dobroj priči. Shrvani smo bez nje", poručili su članovi obitelji.

Dodali su kako je Anne Schedeen bila "sila prirode" te da će njezina prisutnost nastaviti živjeti kroz uspomene, umjetnička djela, smijeh, nakit koji je izrađivala, slike, skulpture i kostime koje je stvarala tijekom života.

Anne Schedeen svjetsku je slavu stekla ulogom Kate Tanner, majke obitelji Tanner koja je u svom domu skrivala duhovitog izvanzemaljca Alfa. Serija ''Alf'' emitirala se od 1986. do 1990. godine i postala jedan od najpopularnijih televizijskih sitcoma svoga vremena, a Schedeen je ostala upamćena kao stroga, ali brižna majka koja je pokušavala održati red u kući unatoč svakodnevnim kaotičnim situacijama.

Anne Schedeen - 1 Foto: Profimedia

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Rođena kao Luanne Ruth Schedeen u Portlandu, glumačku je karijeru započela još kao djevojčica nastupajući u lokalnom kazalištu. Nakon studija preselila se u New York, a potom u Los Angeles, gdje je potpisala ugovor s Universal Studiosom.

Prije nego što je osvojila publiku u ''Alfu'', Anne Schedeen ostvarila je niz zapaženih televizijskih nastupa. Gostovala je u popularnim serijama poput ''Čovjeka od šest milijuna dolara'', ''Tri cimera'', ''Kafića Uzdravlje'', ''Magnuma'', ''P.I.'' i ''Ubojstvo, napisala je''.

Anne Schedeen - 4 Foto: Profimedia

Iako će ostati najpoznatija po ulozi Kate Tanner, kolege i obožavatelji pamte je kao talentiranu glumicu, umjetnicu i osobu koja je svojim humorom i toplinom ostavila neizbrisiv trag u životima mnogih.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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